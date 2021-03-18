Вид Виктории Бони в гробу вызвал шок

17 марта Виктория Боня отмечала день рождения своей дочери Анджелины. На это раз девочка захотела костюмированную вечеринку в стиле Хэллоуин. Анджелине исполнилось девять лет. Ради дня рождения дочки Виктория вернулась с отдыха в Дубае в Монако.

Боня тщательно подготовилась к вечеринке и устроила грандиозный праздник для дочки. Сама звезда «Дома-2» облачилась в костюм ведьмы и дополнила образ остроконечной шляпой и гробом. В своем микроблоге Виктория показала, как она в облачении ведьмы ложится в гроб и даже просит закрыть крышку.

Виктория поинтересовалась у поклонников, насколько они суеверные. Как известно, ложиться живым в настоящий гроб - далеко не самая лучшая идея. Многие верят, что это может принести в жизнь большие проблемы. Однако Боня явно не из тех, кто верит в подобные предрассудки, так что она без капли сомнений легла в гроб и сделала его центром вечеринки в честь дня рождения своего ребенка.