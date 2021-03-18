ТОП-5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру «Леона»
Фильмы режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона слишком зрелищные, чтобы назвать их арт-хаусом, но и абсолютно голливудскими их нельзя назвать, пишет Сегодня.
Фильмы режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона слишком зрелищные, чтобы назвать их арт-хаусом, но и абсолютно голливудскими их нельзя назвать, пишет Сегодня.
Зато, когда вы смотрите фильм этого режиссера – вы сразу знаете, что это кино Люка Бессона. Он снял культовые "Пятый элемент" и "Леон", а все это началось с обыкновенного увлечения фильмами и подработкой на съемочных площадках.
Сегодня, 18 марта, когда Люк Бессон празднует свое 62-летие, мы посмотрим на пятерку лучших работ в его фильмографии.
"Поцелуй дракона"
Фильмы Люка Бессона – это как раз тот пример, когда даже в 2021-м интересно пересматривать кино двадцатилетней давности. По сюжету, китайский полицейский Лю Сюцзянь прибывает в Париж, чтобы помочь французской полиции словить гангстера. Но один подлый инспектор делает Лю подлость и убивает преступника. Теперь Лю нужно "залечь на дно" и подумать, как вернуть свою репутацию.
"Люси"
Молодая женщина по имени Люси должна доставить наркотики. Во время очередного транзита опасный и сильный наркотик проникает ей в кровь. В результате воздействия химического вещества Люси приобретает потрясающие сверхспособности, совершенно не чувствует боли, обладает невероятной силой и может предсказывать события. Девушка превращается в беспощадную машину мести.
"Пятый элемент"
После успеха "Леона" мир увидел новый хит Бессона – "Пятый элемент", который, кстати, был номинирован на премию "Оскар" за "Лучший монтаж звука".
По сюжету, каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся нарушить гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. В этот раз таких героев несколько – таксист Корбан Даллас и Лилу. Фильм получил оглушительный успех в прокате и собрал более 260 миллионов долларов.
"Леон"
Знаменитая лента о дружбе киллера Леона, которого сыграл любимец режиссера Жан Рено, и девочки Матильды, в исполнинии юной Натали Портман. Фильм покорил сердца миллионов, и вознес Люка Бессона в топ популярных режиссеров. По сюжету, брутальный убийца Леон знакомится с юной и очаровательной Матильдой, которая попала в беду. Ее семью расстреляли полицейские, и теперь Матильде больше не к кому пойти, как к соседу киллеру.
"Жанна д`Арк"
Историческая драма о легендарной женщине, которая перевернула историю, стала национальной героини Франции, была причислена к лику святых и вела за собой огромное войско. Роль Жанны д’Арк для Миллы Йовович стала одной из самых важных, ведь после съемок фильма она развелась с Люком Бессоном (до этого они поженились после работы над "Пятым элементом").