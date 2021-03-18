ТОП-5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру «Леона»

Зато, когда вы смотрите фильм этого режиссера – вы сразу знаете, что это кино Люка Бессона. Он снял культовые "Пятый элемент" и "Леон", а все это началось с обыкновенного увлечения фильмами и подработкой на съемочных площадках.

Сегодня, 18 марта, когда Люк Бессон празднует свое 62-летие, мы посмотрим на пятерку лучших работ в его фильмографии.

"Поцелуй дракона"

Фильмы Люка Бессона – это как раз тот пример, когда даже в 2021-м интересно пересматривать кино двадцатилетней давности. По сюжету, китайский полицейский Лю Сюцзянь прибывает в Париж, чтобы помочь французской полиции словить гангстера. Но один подлый инспектор делает Лю подлость и убивает преступника. Теперь Лю нужно "залечь на дно" и подумать, как вернуть свою репутацию.

"Люси"

Молодая женщина по имени Люси должна доставить наркотики. Во время очередного транзита опасный и сильный наркотик проникает ей в кровь. В результате воздействия химического вещества Люси приобретает потрясающие сверхспособности, совершенно не чувствует боли, обладает невероятной силой и может предсказывать события. Девушка превращается в беспощадную машину мести.

"Пятый элемент"

После успеха "Леона" мир увидел новый хит Бессона – "Пятый элемент", который, кстати, был номинирован на премию "Оскар" за "Лучший монтаж звука".

По сюжету, каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся нарушить гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. В этот раз таких героев несколько – таксист Корбан Даллас и Лилу. Фильм получил оглушительный успех в прокате и собрал более 260 миллионов долларов.

"Леон"

Знаменитая лента о дружбе киллера Леона, которого сыграл любимец режиссера Жан Рено, и девочки Матильды, в исполнинии юной Натали Портман. Фильм покорил сердца миллионов, и вознес Люка Бессона в топ популярных режиссеров. По сюжету, брутальный убийца Леон знакомится с юной и очаровательной Матильдой, которая попала в беду. Ее семью расстреляли полицейские, и теперь Матильде больше не к кому пойти, как к соседу киллеру.

"Жанна д`Арк"