ЕС разрешит въезд российским гражданам, привитым вакциной «Спутник-V»

Такое предварительное заявление озвучила Еврокомиссия в преддверии своего совещания по вопросу ковидных паспортов или, как их политкорректно пытаются назвать в Европе, «цифрового зеленого сертификата». Турист, привитый российской вакциной, а также китайской Sinovac, сможет въезжать в такие страны. Таковы предварительные заявления комиссии.

«Цифровой зеленый сертификат», который позволит туристам выезжать в другие страны-члены ЕС без карантина и прочих проблем, будет выдаваться гражданам, у которых есть доказательство вакцинации или доказательство выздоровления от коронавируса для тех, кто заразился им ранее, а возможно и по отрицательному ПЦР-тесту. По крайней мере, Financial Times заявляет, что в черновике соглашения упомянуты все три эти меры. Официальные лица Брюсселя подчеркнули, что сертификат будет не «паспортом», а общей системой, которая поможет правительствам координировать поездки по мере развертывания программ вакцинации по всему блоку ЕС.