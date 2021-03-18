ЕС разрешит въезд российским гражданам, привитым вакциной «Спутник-V»

Такое предварительное заявление озвучила Еврокомиссия в преддверии своего совещания по вопросу ковидных паспортов или, как их политкорректно пытаются назвать в Европе, «цифрового зеленого сертификата». Турист, привитый российской вакциной, а также китайской Sinovac, сможет въезжать в такие страны. Таковы предварительные заявления комиссии.
«Цифровой зеленый сертификат», который позволит туристам выезжать в другие страны-члены ЕС без карантина и прочих проблем, будет выдаваться гражданам, у которых есть доказательство вакцинации или доказательство выздоровления от коронавируса для тех, кто заразился им ранее, а возможно и по отрицательному ПЦР-тесту. По крайней мере, Financial Times заявляет, что в черновике соглашения упомянуты все три эти меры. Официальные лица Брюсселя подчеркнули, что сертификат будет не «паспортом», а общей системой, которая поможет правительствам координировать поездки по мере развертывания программ вакцинации по всему блоку ЕС.
При этом по вопросу о том, какие вакцины дадут право на такой «зеленый паспорт», продолжаются споры, особенно после заявлений ряда европейских стран, что они готовы получать российскую вакцину до того, как она будет официально одобрена регулирующими органами ЕС. В проекте текста комиссии говорится, что все вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, должны автоматически признаваться другими государствами-членами ЕС в соответствии с сертификатом. Но правительства отдельных стран также будут иметь право признать и другие прививки действительными. То есть, странам, зависящим от туризма, не будет запрещено разрешать въезд в ЕС путешественникам, которые получили еще несанкционированные вакцины.