Не узнать: что сделала со своим лицом Надежда Бабкина

19 марта свой день рождения отметит одна из самых известных российских артисток, солистка ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина. Прославленной исполнительнице исполнится 71 год. Но кто даст?! Надежда Бабкина все также весела, полна энергии и сил, громкоголоса, жизнерадостна, невероятно активна. Некоторые поклонники даже убеждены, что где-то у артистки есть моторчик.

Надежда Бабкина много работает как в своем театре, так и на телевидении. А еще успевает путешествовать и уделять время родне. Не забывает артистка и о молодом возлюбленном Евгении Горе. 70-летняя певица радуется каждому дню, особенно после того, как год назад тяжело переболела коронавирусной инфекцией. Врачи буквально с того света вытащили Надежду Бабкину.

После выхода из клиники артистка представляла собой жалкое зрелище: она сильно похудела, была бледной и осунувшейся. Но буквально через несколько недель Надежда Бабкина предстала во всей красе. Некоторые фанаты заподозрили, что она произвела манипуляции со своим лицом.

В новом интервью «казачка Надя» призналась, что действительно прибегает к помощи специалистов в борьбе за молодость и красоту. В частности, она регулярно посещает косметолога, делает различные процедуры. А еще артистка любит инфракрасную баню, которую даже построила у себя в «деревне». «Люблю ходить на жесткие корректирующие массажи. А для лица мне нравится процедура биожени, этот аппарат — французское изобретение, быстро приводит кожу в тонус. Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься?» - задала риторический вопрос Надежда Бабкина.

Впрочем, артистка убеждена, что самое важное для красоты это сон. При этом она призналась, что хронически хочет спать. Однако многочисленные подписчики странички Надежды Бабкиной в Инстаграме убеждены, что артистка прибегает и к искусству пластических хирургов. Дескать, уж очень у нее четкий контур лица, практически отсутствуют морщины. Сама певица не скрывает, что прекрасно относится к пластике. «Весь Запад на этом стоит, а у нас просто какое-то дикое общество: обязательно надо по этому поводу судить-рядить! Да, существуют определенные риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанское, а, во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам, у которых за плечами огромный опыт», - цитирует Надежду Бабкину Woman Hit.