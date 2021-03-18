Игорь Крутой опубликовал видео Аллегровой без парика
Российский композитор Игорь Крутой решил поделиться со своими подписчиками на личной странице в Instagram архивным роликом с выступления певицы Ирины Аллегровой, пишет Womanhit.ru.
Российский композитор Игорь Крутой решил поделиться со своими подписчиками на личной странице в Instagram архивным роликом с выступления певицы Ирины Аллегровой, пишет Womanhit.ru.
На видео она исполняет на сцене песню «Двое», написанную для нее композитором. Крутой отметил, что эта музыкальная композиция о дружбе не стала хитом, но она ему очень дорога.
Музыкант отметил, что рад тому, что жизнь ему подарила настоящих друзей. «Их тепло и заботу я ощущал много раз в жизни. Я чувствую их гордость и внимание, когда они сидят в зале на моих концертах. Я чувствовал их поддержку, лежа в Нью-Йоркском госпитале после двенадцатичасовой операции. Я знаю, что они рядом в радости и беде, преданно и искренне реагируя на все, что происходит в моей жизни», — написал Игорь.
Подписчики же заметили, что Аллегровой удалось своим пением заставить слушателей сопереживать. Возможно, этому поспособствовал сдержанный образ певицы — она выступила с короткой темной стрижкой, а не с привычными длинными локонами.
Напомним, что Ирина Аллегрова на протяжении тридцати лет носит парик. Причиной этому стала неудачная покраска волос. Исполнительница захотела их выбелить, но специалист испортил ей волосы, из-за чего певице пришлось носить парик.