Известному российскому исполнителю грозит тюрьма за пропаганду фашизма?

Рэпера Алишера Моргенштерна могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности за пропаганду фашизма. Разобраться в посланиях, которые шоумен транслирует неоднозначными видеоклипами, призывают пользователи Сети. В провокационном ролике, который особенно возмущает юзеров, артист бьет женщину в кадре, а также демонстрирует изображение Адольфа Гитлера.

Моргенштерна обвинили в пропаганде фашизма ФОТО: скриншот с youtube.com

Недавно Моргенштерна приняли на работу в один из крупных российских банков — в его обязанности теперь входит продвижение услуг компании в молодежной среде. Также Алишер записал для своего работодателя клип. Решившие бороться с творчеством артиста пользователи в первую очередь обратились к представителям финансовой организации. «Господа банкиры, вас ничего не смущает? Почему за демонстрацию нацистской символики, причем в совершенно не прославляющем контексте, одни сидят, а другие получают гонорары?» — восклицают неравнодушные юзеры.

Моргенштерн и его работодатели пока молчат, зато дружественные рэперу блогеры активно за него заступаются. Так, Олуреми Мустафа объяснил, что скандальные кадры — не выдумка Алишера, а отрывки из давно известного мультфильма «Шрек VS Гитлер». По словам заступника, фюрер изображен в нем сатирически, что никак нельзя связать с продвижением его идеологии. «Чем вас оскорбляет демонстрация ролика, в котором Гитлер показан три раза, два из которых совершает самоубийство? Мем „Шрек VS Гитлер“ давно гуляет по Сети, это суперпопулярная тема из TikTok. Там тысячи роликов в стиле Шрек против супергерои/рэперы/поп-персонажи и прочее, вот и Гитлер там тоже есть. Это эпатаж, но в чем тут пропаганда фашизма?» — приводит слова Олуреми Мустафы сайт KP.RU.