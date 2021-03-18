Поклонники уверены: Ани Лорак вышла замуж
Подписчики Ани Лорак в Instagram подозревают, что певица снова вышла замуж, сообщает издание «Дни.ру». С недавних пор она появляется на публикациях с шикарным кольцом на безымянном пальце правой руки.
Подписчики Ани Лорак в Instagram подозревают, что певица снова вышла замуж, сообщает издание «Дни.ру». С недавних пор она появляется на публикациях с шикарным кольцом на безымянном пальце правой руки.
Слухи о том, что Лорак нашла себе нового избранника начали ходить в конце прошлого года. Подозрения фанатов усилились на минувших выходных, когда певица опубликовала в соцсети небольшой ролик, в котором прогуливается по Стамбулу.
Тогда поклонники заметили, что на безымянном пальце звезды красуется кольцо. На другом фото Лорак изображена сидящей на краю ванны. На пальце – то же кольцо. Подписчики уверены: надо поздравлять певицу с очередным замужеством.