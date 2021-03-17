Пт, 19.03.2021
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«Алло, это элементарно!»: эстонский блогер уверена, что мужчина просто обязан платить за ужин

Anita Sibul basseini ääres jutustamas. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist.

Подкаст эстонского радио Sky Plus Elu telgitagused («За шатрами жизни») посетила блогер Анита Сибул, с которой поговорили о жизни, об отношениях между мужчиной и женщиной, и многом другом. Среди прочего, разгорелись жаркие споры о том, должна ли женщина платить за свой ужин на свидании.

Девушка находит естественным, если уж мужчина пригласил ее, он также обязан заплатить за ужин или развлечения.

«Я встречалась с очень разными людьми, более или менее известными, но все они многого достигли в своей жизни, и со всеми ними никогда даже и не возникало вопроса, кто платит за ужин. Это же так элементарно», - считает Анита.

 Иногда это меня саму заставляет удивляться - алло, женщины, это ведь элементарно - мы и не должны здесь спорить!

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- считает блогер.

Анита признает, что понимание таких взаимоотношений между мужчиной и женщиной пришло к ней еще из семьи. Позже, когда она сама начала ходить на свидания, девушка все больше и больше начала привыкать к этому правилу хорошего тона. «Если вы видите, как мужчина приносит матери цветы и подарки, то вы и думаете - это нормально», - рассуждает Анита.

«Конечно, самое главное - это то, что я читала об этом, и просто личный опыт. Когда я вижу, как ведут себя люди с миллионными доходами, я склонна черпать у них мотивацию», - объясняет Анита.

Помимо прочего, она обнаружила, что в отношениях более покорна по характеру, и, видимо, это мировоззрение больше соответствует ее натуре. В то же время он заявляет, что вопрос никогда не заключается в отсутствии независимости или финансов.

А как считаете вы? Оставляйте комментарии! 

Ранее Анита советовала, где в Эстонии можно познакомиться с богатыми мужчинами. Об этом читайте ЗДЕСЬ!

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