«Алло, это элементарно!»: эстонский блогер уверена, что мужчина просто обязан платить за ужин

Девушка находит естественным, если уж мужчина пригласил ее, он также обязан заплатить за ужин или развлечения.

«Я встречалась с очень разными людьми, более или менее известными, но все они многого достигли в своей жизни, и со всеми ними никогда даже и не возникало вопроса, кто платит за ужин. Это же так элементарно», - считает Анита.

Иногда это меня саму заставляет удивляться - алло, женщины, это ведь элементарно - мы и не должны здесь спорить!

- считает блогер.

Анита признает, что понимание таких взаимоотношений между мужчиной и женщиной пришло к ней еще из семьи. Позже, когда она сама начала ходить на свидания, девушка все больше и больше начала привыкать к этому правилу хорошего тона. «Если вы видите, как мужчина приносит матери цветы и подарки, то вы и думаете - это нормально», - рассуждает Анита.

«Конечно, самое главное - это то, что я читала об этом, и просто личный опыт. Когда я вижу, как ведут себя люди с миллионными доходами, я склонна черпать у них мотивацию», - объясняет Анита.

Помимо прочего, она обнаружила, что в отношениях более покорна по характеру, и, видимо, это мировоззрение больше соответствует ее натуре. В то же время он заявляет, что вопрос никогда не заключается в отсутствии независимости или финансов.