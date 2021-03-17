Экс-участница «ДОМа-2» из Таллинна с шиком отметила 21-й день рождения в Москве и нашла нового возлюбленного

Милена покинула телепроект на ТНТ незадолго до его закрытия. Она уже неоднократно говорила как в Instagram, так и в интервью, что не собирается возвращаться в Таллинн, более того, вряд ли девушка с радостью вспоминает свои нелегкие детские и подростковые годы в эстонской столице, которые она провела в детском доме. Несмотря на это, до пандемии она иногда навещала эстонскую столицу, но сейчас эти визиты сошли на нет. Кажется, что у нее всё просто замечательно. Путешествия по России, новая любовь, почти миллион подписчиков в Instagram, в начале февраля Милена с шиком и блеском отметила свой 21-й день рождения - были шарики, стилизованная вечеринка и дискотека века!