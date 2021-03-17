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Экс-участница «ДОМа-2» из Таллинна с шиком отметила 21-й день рождения в Москве и нашла нового возлюбленного

Милена Безбородова и Сергей Захарьяш ФОТО: Instagram Милены Безбородовой

Жизнь экс-участников ныне несуществующего телепроекта «Дом-2» продолжается, многие герои продолжают жить красивой и счастливой жизнью в Москве и за ее пределами. Так, например, таллиннка Милена Безбородова (21), которая уже скоро забудет дорогу на родину, поскольку в Москве ей очень хорошо и много возможностей для развития и карьерного роста. 

Милена покинула телепроект на ТНТ незадолго до его закрытия. Она уже неоднократно говорила как в Instagram, так и в интервью, что не собирается возвращаться в Таллинн, более того, вряд ли девушка с радостью вспоминает свои нелегкие детские и подростковые годы в эстонской столице, которые она провела в детском доме. Несмотря на это, до пандемии она иногда навещала эстонскую столицу, но сейчас эти визиты сошли на нет. Кажется, что у нее всё просто замечательно. Путешествия по России, новая любовь, почти миллион подписчиков в Instagram, в начале февраля Милена с шиком и блеском отметила свой 21-й день рождения - были шарики, стилизованная вечеринка и дискотека века! 

Как многие уже успели заметить, у девушки новый возлюбленный - экс-участник «ДОМа-2» Сергей Захарьяш (родился в Республике Беларусь, город Брест), который недавно отметил свой 32-й день рождения и Милена его очень романтично поздравила - красивыми шариками и тортом. 

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