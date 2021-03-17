Калласте в Эстонии. Почему в этом русском городке не было неграждан?

Калласте ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru

Калласте ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru

Калласте ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru

Калласте, известный с 1582 года как село Красные Горы, а к концу 19 века Красный посад, городом стал лишь в 1938-м, и его эстонское название не совпадает с русским и значит попросту «Берег», Прибрежный. Его звездный час также выпал на 1950-59 годы, когда тут жило 1,6 тысяч человек и существовал Калластинский район. Ныне это самый маленький город Эстонии (около 700 жителей, что почти вдвое меньше, чем было в конце 19 века), сдающий с огромной скоростью - в 2010-м тут еще было больше тысячи жителей. Но главное - даже не крошечный размер, а атмосфера: полное ощущение, что мы уже по ту сторону Чудского озера.

Лето в Калласте ФОТО: Zen.Yandex.ru

Городок абсолютно русскоязычен (причем говор у людей тут довольно своеобразный, мелодичный, но жестковатый, и как считается - ближе всего к старому псковскому), по-русски живописно запущен, и в общем от какого-нибудь ПГТ в Псковской области его отличает разве что наличие туринфоцентра (который местная пацанва использует как компьютерный клуб) и чуть более приличный магазин. А с интернетом тут явно неважно - детей на улице бегает что в годы моего детства...

Неизменный атрибут рыбацкой глубинки - лодки во дворах. А вот вкусить чудской рыбы тут негде - местные или ловят сами, или берут друг у друга, и сами, понятное дело, готовят (upd: как поправили меня в комментах, в кадре как раз-таки рыбная лавка или кафе... так что минус к карме туринфоцентру, где мне про него не сподобились рассказать, хотя я спрашивал).

Зато можно спуститься на берег с теми самым «красными горами», то есть выходами глины.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Чудские берега, конечно, скромнее ладожских и онежских, и всё же у озера Пейпус свой неповторимый дух.

ФОТО: Zen.Yandex.ru