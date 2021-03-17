Вся Британия ахнула: эстонская ведьма Керро предсказала будущее принца Гарри и Меган Маркл

«У меня есть сильное предчувствие, что это не последнее, что они говорят», - комментирует по этому поводу Керро, добавляя, что, хотя Королевский двор не особо много комментировал по этому поводу, еще должна прозвучать заключительная речь от королевы Елизаветы. «Это не последняя точка», - говорит Мэрилин.

Королевский двор видит, что молодая пара сама поставила себя в плохую ситуацию, и монархи не винят себя в этом.

Однако жизнь Меган и Гарри в США далеко не изящна, и Керро видит в будущем проблемы. «Потребуются деньги и юридическая консультация - это будет кошмар для Гарри, и проблемы будут продолжаться», - опасается ведьма, что ситуация усугубится. «Я чувствую, что они просто хотели выйти из этой системы, и теперь хотят снова начать сиять», - говорит Керро, добавляя, что она не может сказать ничего плохого о молодой паре.

В течение следующих трех-шести месяцев королевская семья попытается наладить отношения, но Меган и Гарри заняли враждебную позицию. По словам Керро, Гарри винит в этом своего отца или дедушку. «Здесь будет еще что-то большее, и тут вмешается королева», - говорит она.

Отношения Гарри и Меган основаны на любви или на кону стоит что-то еще?

«Этот союз основан на любви». Карты говорят, что молодые люди были знакомы намного раньше, чем о них знала публика.

По словам ведьмы, это крепкая пара, конца союза которой она в ближайшее время не видит. Керро не видит, что одна только Меган повлияла на отношения Гарри с семьей.

Я не думаю, что эта пара расстанется в ближайшем будущем, 4