Страдает неизлечимой болезнью: Регине Тодоренко поставили страшный диагноз — как у Майкла Джексона

Сегодня, 17 марта, Регина Тодоренко решилась назвать свой диагноз. Телеведущая уточнила, что болезнь является неизлечимой, но она все же пытается ее устранить.

«Друзья мои, забыла вам сказать, у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Смотрите», - сказала артистка и показала свою ногу.

Смотрите фото с признаками болезни на теле Регины ЗДЕСЬ!

Также Регина призналась, что перестала чувствовать боль от уколов.

«Вот здесь у меня такое белое пятно. Вы сейчас его видите. Мы будем сюда вкалывать плазму. Ну, с Богом», - сказала Регина.

Как заявила врач, такая процедура будет не очень приятной. В то же время Тодоренко ответила, что она будет медитировать во время укола.

«Я могу быть, как модель известная, у которой тоже витилиго, правильно? И вообще, у всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона. Вот так» - не теряет оптимизма телеведущая.