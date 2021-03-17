Страдает неизлечимой болезнью: Регине Тодоренко поставили страшный диагноз — как у Майкла Джексона

Бывшая ведущая программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко, которая сейчас отдыхает с 3-летним сыном Михаилом в Одессе, ошеломила поклонников неприятной новостью. Жена Топалова призналась, что у нее неизлечимая болезнь. Об этом 30-летняя звезда сообщила в своих Instagram сториз, сообщает портал Clutch.
Сегодня, 17 марта, Регина Тодоренко решилась назвать свой диагноз. Телеведущая уточнила, что болезнь является неизлечимой, но она все же пытается ее устранить.
«Друзья мои, забыла вам сказать, у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Смотрите», - сказала артистка и показала свою ногу.
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Также Регина призналась, что перестала чувствовать боль от уколов.
«Вот здесь у меня такое белое пятно. Вы сейчас его видите. Мы будем сюда вкалывать плазму. Ну, с Богом», - сказала Регина.
Как заявила врач, такая процедура будет не очень приятной. В то же время Тодоренко ответила, что она будет медитировать во время укола.
«Я могу быть, как модель известная, у которой тоже витилиго, правильно? И вообще, у всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона. Вот так» - не теряет оптимизма телеведущая.