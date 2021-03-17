Звезда эстонского Instagram укатила в Дубай и зовет на встречу всех, кто сейчас там же
Эстонская модель и звезда реалити-шоу Мэрилин Нау опубликовала новые фото и видео на своей странице в Instagram. Инфлюенсер сейчас отдыхает в Дубае.
Эстонская модель и звезда реалити-шоу Мэрилин Нау опубликовала новые фото и видео на своей странице в Instagram. Инфлюенсер сейчас отдыхает в Дубае.
Темноволосая красотка отправилась на отдых на побережье Персидского залива. Еще вчера Stories ее социальной сети пестрили снимками и видео из одного из самых красивых городов мира.
Мэрилин поделилась снимком, сделанном, судя по всему, в ресторане. Она позирует в очень легком и соблазнительном платье в бельевом стиле, демонстрируя в кадре свои женственные формы.
Если кто-то здесь, дайте знать,
- подписала она фото.
Также она показала, как провела вечер, гуляя по городу.