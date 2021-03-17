Красавица-блондинка: что известно о предполагаемой матери детей Сергея Лазарева

Известно, что наследники Лазарева на 100% родные брат и сестра. Их выносили разные суррогатные мамы, но донором была одна и та же женщина. Кто она, удалось узнать изданию «СтарХит». По данным таблоида, Никита и Аня обязаны своей жизнью очень близкой подруге Лазарева. О ней известно немного. Ей 34 года, вероятно, дочь Сергей назвал в честь нее, так как имя таинственной подруги певца — Анна. По одним данным, женщина пытается строить карьеру певицы, по другим — она занимается бизнесом.

Удалось журналистам найти и снимки Анны. Она имеет общие черты с сыном Лазарева, у них одинаковый цвет глаз. Анна – очаровательная блондинка с голубыми глазами и милой улыбкой. На ее странице в соцсетях есть снимки с Лазаревым, и практически каждый пост отмечен лайком или комментарием Сергея. Под одной из публикаций от 2014 года Лазарев ласково называет Анну «любовь моя».

Предполагаемая мать детей Лазарева ФОТО: Instagram

Выяснить, от кого у Лазарева дети, помог работник агентства недвижимости. Два года назад певец покупал дом. В агентство Сергей пришел с Анной и представил ее своей женой. Менеджер заметил, что на телефоне певца в качестве заставки стоит снимок красавицы-блондинки с Никитой.

В Инстаграме Анны можно найти много снимков с Лазаревым. ФОТО: Instagram