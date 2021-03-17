Красавица-блондинка: что известно о предполагаемой матери детей Сергея Лазарева

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей - сына Никиту и дочь Анну. Отец-одиночка окружил малышей заботой и любовью. Однако многие до сих осуждают певца за то, что у детей нет мамы. Между тем журналисты выяснили, что малыши все же знакомы со своей биологической матерью, пишет eg.ru.
Известно, что наследники Лазарева на 100% родные брат и сестра. Их выносили разные суррогатные мамы, но донором была одна и та же женщина. Кто она, удалось узнать изданию «СтарХит». По данным таблоида, Никита и Аня обязаны своей жизнью очень близкой подруге Лазарева. О ней известно немного. Ей 34 года, вероятно, дочь Сергей назвал в честь нее, так как имя таинственной подруги певца — Анна. По одним данным, женщина пытается строить карьеру певицы, по другим — она занимается бизнесом.
Удалось журналистам найти и снимки Анны. Она имеет общие черты с сыном Лазарева, у них одинаковый цвет глаз. Анна – очаровательная блондинка с голубыми глазами и милой улыбкой. На ее странице в соцсетях есть снимки с Лазаревым, и практически каждый пост отмечен лайком или комментарием Сергея. Под одной из публикаций от 2014 года Лазарев ласково называет Анну «любовь моя».
Выяснить, от кого у Лазарева дети, помог работник агентства недвижимости. Два года назад певец покупал дом. В агентство Сергей пришел с Анной и представил ее своей женой. Менеджер заметил, что на телефоне певца в качестве заставки стоит снимок красавицы-блондинки с Никитой.
Сам Лазарев на эти предположения не реагирует. Певец предпочитает не афишировать личную жизнь. Даже о рождении детей он сообщил, когда те немного подросли.