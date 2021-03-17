Видео: кастинг актеров на фильм «Брат-3» закончился грандиозной дракой
Причиной разборок стала одна из кандидаток на роль в киноленте, пишет Пятый канал.
Причиной разборок стала одна из кандидаток на роль в киноленте, пишет Пятый канал.
Массовой дракой окончился кастинг актеров для кинокартины «Брат-3», причем одним из главных участников потасовки оказался режиссер фильма и шоумен Стас Барецкий, сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Причиной разборок стала одна из кандидаток на роль в боевике. Муж актрисы заявил, что Барецкий распустил руки и приставал к его жене. Шоумен опроверг обвинения. «Я просто немного пощупал претендентку. Потом попросил изобразить ее половой акт с резиновой куклой. Она с энтузиазмом это сделала. Способная девушка. По всей видимости, это не понравилось ее супругу, который не ожидал такой прыти от любимой. Он не выдержал и первый набросился на меня. Из-за него кастинг пришлось досрочно приостановить», — поделился своей версией событий Барецкий.
Однако данное происшествие нисколько не повлияло на ход мероприятия, которое прошло в баре «Руки вверх» в подмосковных Мытищах. Скандальный шоумен даже успел составить список кандидатов, с которыми в дальнейшем встретится еще раз.