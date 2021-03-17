Видео: кастинг актеров на фильм «Брат-3» закончился грандиозной дракой

Причиной разборок стала одна из кандидаток на роль в боевике. Муж актрисы заявил, что Барецкий распустил руки и приставал к его жене. Шоумен опроверг обвинения. «Я просто немного пощупал претендентку. Потом попросил изобразить ее половой акт с резиновой куклой. Она с энтузиазмом это сделала. Способная девушка. По всей видимости, это не понравилось ее супругу, который не ожидал такой прыти от любимой. Он не выдержал и первый набросился на меня. Из-за него кастинг пришлось досрочно приостановить», — поделился своей версией событий Барецкий.