Опасная мода из СССР: радиоактивная посуда из уранового стекла. Проверьте, может и у вас такая хранится

Антиквары из многих стран мира коллекционируют изделия из зеленного стекла, которое называют урановым, пишет zen.yandex.ru. Некоторые изделия стоят очень дорого. Но насколько такое стекло безопасно? Стоит ли пользоваться дома посудой из него?
Что такое урановое стекло?
Представляет собой обычное силикатное стекло, но в него при изготовлении добавляли оксиды урана. В результате изменялись его характеристики: уменьшалось температурное расширение, повышался коэффициент преломления. Также у стекла появлялись флуоресцирующие свойства. Изделия светились в темноте под действием ультрафиолета и имели необычную окраску.
Свойства оксида урана впервые были применены на серебряных рудниках Габсбургов в Богемии. Стекольщики обратили внимание, что, благодаря этому минералу, посуда приобретала удивительный зеленый цвет. Только спустя более 200 лет был доказан его вред. Позже производство посуды из уранового стекла было налажено в Англии, США. Во времена СССР такие изделия изготавливали на Гусевском хрустальном заводе. Производство было открыто в 1830 году, а закрыто в 1950-х гг. За это время были изготовлены и проданы тысячи тонн изделий из уранового стекла.
Что делали из уранового стекла?
Оксид урана придавал удивительные оттенки: от нежно-желтого до лимонного, от зеленного до светло-салатного, от цвета морской волны до бирюзового. Встречались даже коралловые, голубые оттенки.
Перечень изделий, выполненных из уранового стекла достаточно обширен. Это пузырьки, бутыли для различных производств; вазы, сервизы, пепельницы; подсвечники, статуэтки; предметы утвари; бусы и другие украшения; пуговицы; дверные ручки.
Все это пользовалось большим спросом, так как стоило недорого, но имело эффектный вид. Сейчас на блошиных рынках, в антикварных магазинах можно увидеть такие изделия.
Насколько опасно урановое стекло?
Кстати, проверьте, нет ли у вас дома такой посуды. Во многих семьях сохранилась стеклянная посуда советских времен. Наличие урана в ней сложно определить по внешнему виду. Однако существуют способы сделать это:
с помощью ультрафиолетового освещения. Под таким освещением проявляются флуоресцирующие свойства. Стекло начинает сиять желто-зеленым цветом.
Замерить излучение простым или профессиональным дозиметром. Показатель будет зависеть от процентного соотношения оксида урана.
Такие изделия излучают только слабые частицы и на расстоянии 15 см. Если храните посуду в шкафу, это не представляет для вас ни какой опасности. Но вот использовать ее при нагреве не рекомендуется. Может произойти выщелачивание урана. Вместе с едой есть вероятность попадания в организм.
Как видите, опасность существует, только если использовать посуду по назначению. Однако наличие изделий из уранового стекла в виде декора в доме не несет никакой опасности.