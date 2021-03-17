Опасная мода из СССР: радиоактивная посуда из уранового стекла. Проверьте, может и у вас такая хранится

Что такое урановое стекло?

Представляет собой обычное силикатное стекло, но в него при изготовлении добавляли оксиды урана. В результате изменялись его характеристики: уменьшалось температурное расширение, повышался коэффициент преломления. Также у стекла появлялись флуоресцирующие свойства. Изделия светились в темноте под действием ультрафиолета и имели необычную окраску.

Свойства оксида урана впервые были применены на серебряных рудниках Габсбургов в Богемии. Стекольщики обратили внимание, что, благодаря этому минералу, посуда приобретала удивительный зеленый цвет. Только спустя более 200 лет был доказан его вред. Позже производство посуды из уранового стекла было налажено в Англии, США. Во времена СССР такие изделия изготавливали на Гусевском хрустальном заводе. Производство было открыто в 1830 году, а закрыто в 1950-х гг. За это время были изготовлены и проданы тысячи тонн изделий из уранового стекла.

Что делали из уранового стекла?

Оксид урана придавал удивительные оттенки: от нежно-желтого до лимонного, от зеленного до светло-салатного, от цвета морской волны до бирюзового. Встречались даже коралловые, голубые оттенки.

Перечень изделий, выполненных из уранового стекла достаточно обширен. Это пузырьки, бутыли для различных производств; вазы, сервизы, пепельницы; подсвечники, статуэтки; предметы утвари; бусы и другие украшения; пуговицы; дверные ручки.

Все это пользовалось большим спросом, так как стоило недорого, но имело эффектный вид. Сейчас на блошиных рынках, в антикварных магазинах можно увидеть такие изделия.

Насколько опасно урановое стекло?

Кстати, проверьте, нет ли у вас дома такой посуды. Во многих семьях сохранилась стеклянная посуда советских времен. Наличие урана в ней сложно определить по внешнему виду. Однако существуют способы сделать это:

с помощью ультрафиолетового освещения. Под таким освещением проявляются флуоресцирующие свойства. Стекло начинает сиять желто-зеленым цветом.

Замерить излучение простым или профессиональным дозиметром. Показатель будет зависеть от процентного соотношения оксида урана.

Бокалы из уранового стекла ФОТО: скриншот видео

Такие изделия излучают только слабые частицы и на расстоянии 15 см. Если храните посуду в шкафу, это не представляет для вас ни какой опасности. Но вот использовать ее при нагреве не рекомендуется. Может произойти выщелачивание урана. Вместе с едой есть вероятность попадания в организм.