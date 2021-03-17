Назван фактор, повышающий риск смерти от коронавируса в четыре раза

Медленная ходьба может быть причиной повышения риска смерти от коронавируса — почти в четыре раза. Об этом сообщили ученые из университета Лестера в Великобритании. Результаты их исследований опубликовали на портале Leicestershire Live.

Научные мужи проанализировали данные 412 тысяч мужчин и женщин среднего возраста (40-69 лет). Оказалось, что любители медленного темпа ходьбы умирали от COVID-19 в 3,75 раза чаще, чем те, кто ходит быстро.

Обычно лишний вес приводит к более тяжелой форме коронавируса. Но в Лестере установили, что при нормальном весе у фанатов медленной ходьбы болезнь протекала сложнее, чем у полных пациентов, которые двигаются быстрее.