Как вернуть обоняние и вкус после ковида: шесть простых советов

При COVID-19 на 4-5 дней пропадают запахи, а еда становится одинаковой на вкус. По статистике, такие последствия бывают у 70% заболевших. Казалось бы, если у любимой еды нет вкуса, это можно использовать для перехода на полезный рацион, во благо: вместо калорийных пирожных есть диетические хлебцы, а кофе заменить на полезный кислый морс. Но, увы, такое возможно лишь в теории. Мы привыкли получать удовольствие (и немалое) от еды и приятных ароматов. А тут весь мир становится пресным! Пациенты начинают пробовать разную пищу в надежде вернуть чувствительность органов. Как же можно помочь организму? Разбираемся в материале wday.ru.