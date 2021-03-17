Как вернуть обоняние и вкус после ковида: шесть простых советов

При COVID-19 на 4-5 дней пропадают запахи, а еда становится одинаковой на вкус. По статистике, такие последствия бывают у 70% заболевших. Казалось бы, если у любимой еды нет вкуса, это можно использовать для перехода на полезный рацион, во благо: вместо калорийных пирожных есть диетические хлебцы, а кофе заменить на полезный кислый морс. Но, увы, такое возможно лишь в теории. Мы привыкли получать удовольствие (и немалое) от еды и приятных ароматов. А тут весь мир становится пресным! Пациенты начинают пробовать разную пищу в надежде вернуть чувствительность органов. Как же можно помочь организму? Разбираемся в материале wday.ru.
Как вернуть вкусы и запахи после коронавируса?
Интернет пестрит разными методами. Сказать однозначно, что именно даст 100-процентный результат, а что — нет, увы, не представляется возможным. Пока не на все вопросы есть ответы, должно пройти время, когда будет собрана доказательная база, проведены клинические испытания. Перечисляем популярные советы, но предупреждаем, что вы должны сначала проконсультироваться с вашим врачом.
- Делайте дыхательную гимнастику. Да, некоторые медики советуют заниматься, и это правильно, но к возвращению обоняния и запаха это не относится. Хотя, бесспорно, адекватная физическая нагрузка после «короны» полезна.
- Займитесь тренировкой мозга. Ваша задача — разбудить клетки, которые отвечают за узнавание запахов, вкусов и создать определенную обратную связь. Вспомните, что вы больше всего любите: аромат ваших духов, копченую колбасу определенного сорта, вяленую рыбу, жареную картошку, капучино. Вспомнили? А теперь представьте, как это пахнет, просто представляйте запах, а потом поднесите чашечку кофе и вспоминайте вкус блюда. Так вы разбудите клетки, отвечающие за узнавание запахов и вкусов.
- Включите ассоциативные связи. Вспомните ваше любимое блюдо из детства. Например, мамины пирожки с картошкой. А потом — запах природы и свежести: как пахнет море или луг после дождя. Включите любимую музыку (желательно классическую или инструментальную без слов), испеките или купите похожее изделие и вспоминайте, как и в какой обстановке вы его ели, откусывайте и представляйте этот вкус.
- Представьте себя сомелье. Пусть партнер, который коротает время в изоляции вместе с вами, завяжет вам глаза и предложит продегустировать разные напитки: соки, чай, кофе, морс, молоко. Главное, чтобы все это было одной температуры. Попробуйте угадать, что выпьете, после чего снимите повязку и сделайте глоток, зная, что пьете. Поверьте, это не только поможет вам быстрее вернуть вкус, но и станет вашей любимой игрой и в постковидный период.
- Полощите рот. Есть некоторые приправы с ярко выраженным вкусом. Например, корица, бадьян, гвоздика. Разведите в воде щепотку одной из этих приправ и полощите рот. Это тоже поможет вернуть ваши чувства.
- Обращайтесь к врачу. У некоторых вкус и запах не возвращаются и после 3-4 месяцев, в этом случае стоит обратиться к врачу-неврологу, который с помощью медикаментозной терапии поможет вам восстановить утраченное.