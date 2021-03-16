Легкоступову могли изнасиловать перед смертью
57-летний Юрий Фирсов заставлял Валентину Легкоступову пить спиртное. Яхтсмен рассказывал об этом своему другу, сообщает Cosmo.
57-летний Юрий Фирсов заставлял Валентину Легкоступову пить спиртное. Яхтсмен рассказывал об этом своему другу, сообщает Cosmo.
Исполнительница хита «Капля в море» трагически ушла из жизни в августе прошлого года. С тех пор дети артистки, Анэтта Бриль и Матвей Легкоступов, пытаются выяснить причину ее смерти. На теле Валентины Валерьевны буквально не было живого места. Но Юрий, с которым она прожила в браке всего 40 дней, утверждает, что не знает, откуда на теле народной любимицы появились травмы.
Еще больше споров вызывает то, что звезда 90-х не употребляла спиртного, но Фирсов утверждает обратное. Друг яхтсмена прервал молчание и рассказал, что происходило, когда певица впала в кому. В тот день Юрий приехал к мужчине и стал жаловаться на Матвея. Возлюбленный теледивы волновался и был взъерошенным.
Отношения вдовца с сыном артистки не сложились еще до свадьбы с ней. «Он называл Матвея тунеядцем, говорил что парень у него деньги ворует. Но мне всё это казалось глупостью какой-то. Я просил его наладить с Матвеем отношения, объяснял, что ему, как взрослому человеку, нужно искать подход, а не доводить до скандалов», — сказал друг Фирсова. Он услышал от гостя, что Валентина Валерьевна упала в ванной комнате и сильно ударилась головой. Юрий был пьян. Он не вызвал скорую помощь. «Дословно он сказал так: «Я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом». Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот. Он думал, что ей это поможет, ну знаете, когда человек несколько дней пьет, ему от новой дозы алкоголя лучше становится», — объяснил собеседник яхтсмена.
По его словам, Юрий не понимал, что делает, и хотел облегчить состояние звезды. Хотя сам Фирсов находился в запое несколько дней подряд. Спортсмен говорил, что в квартиру стыдно было кого-то приглашать, а поэтому он не стал просить помощи у близких. Тем не менее на ток-шоу вдовец ни разу не упоминал об этом эпизоде и рассказывал разные версии произошедшего.
Критериев для вызова врачей также нет, а статья «Оставление в опасности» возникает в подобных ситуациях крайне редко. «Был бы на месте Легкоступовой ребенок или человек недееспособный - тогда да, были шансы на статью. А тут... Она сама должна была действовать, сама за свою жизнь отвечала», — добавил юрист в разговоре с «КП».
Недавно подруга Валентины Валерьевны рассказала, что Фирсов вводил певицу в гипнотическое состояние. Спортсмен мог подмешивать возлюбленной психотропные вещества. Но Юрий настроен на новую жизнь с другой избранницей. Он заявил, что не намерен сопротивляться новой любви.
Профессор НИИ Склифосовского Игорь Шарипов предположил, что Легкоступову могли изнасиловать перед смертью. Об этом говорят гематомы на теле звезды.