Легкоступову могли изнасиловать перед смертью

Исполнительница хита «Капля в море» трагически ушла из жизни в августе прошлого года. С тех пор дети артистки, Анэтта Бриль и Матвей Легкоступов, пытаются выяснить причину ее смерти. На теле Валентины Валерьевны буквально не было живого места. Но Юрий, с которым она прожила в браке всего 40 дней, утверждает, что не знает, откуда на теле народной любимицы появились травмы.

Еще больше споров вызывает то, что звезда 90-х не употребляла спиртного, но Фирсов утверждает обратное. Друг яхтсмена прервал молчание и рассказал, что происходило, когда певица впала в кому. В тот день Юрий приехал к мужчине и стал жаловаться на Матвея. Возлюбленный теледивы волновался и был взъерошенным.

Отношения вдовца с сыном артистки не сложились еще до свадьбы с ней. «Он называл Матвея тунеядцем, говорил что парень у него деньги ворует. Но мне всё это казалось глупостью какой-то. Я просил его наладить с Матвеем отношения, объяснял, что ему, как взрослому человеку, нужно искать подход, а не доводить до скандалов», — сказал друг Фирсова. Он услышал от гостя, что Валентина Валерьевна упала в ванной комнате и сильно ударилась головой. Юрий был пьян. Он не вызвал скорую помощь. «Дословно он сказал так: «Я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом». Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот. Он думал, что ей это поможет, ну знаете, когда человек несколько дней пьет, ему от новой дозы алкоголя лучше становится», — объяснил собеседник яхтсмена.