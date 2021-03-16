Вика Цыганова объяснила, почему не родила ребенка

У 57-летней Вики Цыгановой есть все, о чем может мечтать женщина. Она много лет замужем, владеет огромным особняком в Подмоковье и даже имеет яхту. Единственное желание артистки, которое не исполнилось — это материнство. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, которая выйдет в эту субботу, звезда призналась, что так и не забеременела в браке.

«В союзе с Вадимом у меня не было ни одной беременности. К ЭКО тоже не прибегала. Это как будто идешь против природы в моем представлении», — поделилась певица.

Был у артистки и еще один способ познать радости материнства — взять ребенка из детского дома. Однако и от него Цыганова отказалась. «А вдруг ребенок был бы не один? А вдруг он болеет?» — заявила артистка.