Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден ее реальный вес без фотошопа
Исполнительницу уличили в неаккуратном фотошопе, пишет Лайф.
Исполнительницу уличили в неаккуратном фотошопе, пишет Лайф.
Анна Семенович
И только фанаты начали делать комплименты ее фигуре, отмечая, что певица похудела, самые внимательные юзеры заметили одну неприглядную деталь. На снимке, где Анна демонстрирует обнаженные ноги на палубе, ее предательски выдало отражение, в котором она выглядела намного полнее.
Звезда поспешила удалить неудачный кадр и заменить его на другой, который, по мнению пользователей, оказался «лучше отфотошоплен». Однако исходный снимок уже разлетелся по соцсетям. А еще ранее в Инстаграме экс-звезды «Дома-2» Рустама Солнцева тоже появился кадр якобы из сториз Анны, на котором она выглядит намного полнее, чем на фото в своем аккаунте.
«Это же как надо не любить и не принимать себя и своё тело, чтобы удалять и снова перезаливать фото уже и с отфотошопленным отражением», - высказался один из пользователей. «Это уже лучше отфотошоплено, но лучше было бы просто обрезать. На видео же всё равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, ничего плохого нет в формах, а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу», - написал другой.
Анна Семенович