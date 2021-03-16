ТОП-5 традиционных ирландских праздничных рецептов

Предлагаем отпраздновать этот день и приготовить соответствующую еду. Понятно, что она должна быть ирландской или готовиться из зеленых овощей.
Зеленый крем-суп из цукини
- 1 кг цукини
- 1-2 луковицы
- 1 долька чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
- 200 мл сливок
- 1/2 ч. л. прованских или итальянских трав
- Соль, молотый перец
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. муки с горкой
- Несколько ломтиков белого хлеба без корок
- 1 долька чеснока
- Оливковое масло
- Цукини и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
- Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй, если нужно.
- Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
- Подавать суп с крутонами и зеленью.
Жаркое по-ирландски с пивом
- 1.2 кг говядины
- 2 ст. л. муки
- 120 г томатной пасты
- 600-700 г картофеля
- 1 крупная луковица
- 6 зубчиков чеснока
- 450 мл куриного или мясного бульона
- 400 мл темного пива
- 300 г замороженного горошка
- Соль и перец по вкусу
- Мясо нарезать кубиками средними кубиками (2.5-3 см). Крупно нарезать лук, чеснок нарезать пластинками.
- Картофель почистить и разрезать на 4-6 частей.
- Мясо посолить и поперчить, обвалять в муке.
- Добавить картофель, лук и чеснок, томатную пасту и перемешать.
- Отправить все в большую кастрюлю с толстым дном. Влить бульон и пиво. Довести до кипения, снизить огонь до минимума и тушить под крышкой, пока мясо не станет мягким, около 2 часов.
- Добавить горошек, прогреть около 5 минут и снять с огня.
Зеленый весенний салат
- 6 чашек нарезанной салатной зелени (на ваш вкус)
- 1 зеленое яблоко, нарезанное
- 1 чашка нарезанного огурца
- 1 чашка зеленых бобов эдамаме
- 1/2 чашка тонко нарезанного зеленого лука
- 1 авокадо, нарезанный кубиками
- 1 чашка брокколи
- 1 чашка зеленого винограда, разрезанного пополам
- 1/2 чашки фисташек, грубо нарезанных
- 1/3 чашки оливкового масла
- Сок из 1 лимона
- 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
- 1/2 чайной ложки кленового сиропа
- 2 столовые ложки измельченных свежих трав
- 1 маленький чеснок чеснока, измельченный
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/8 чайной ложки черного перца
- Отправить все ингредиенты для заправки в банку с крышкой и хорошо встряхнуть.
- Поместить нарезанную зелень в большую миску и выложить сверху остальные нарезанные ингредиенты салата.
- Полить заправкой и перемешать после подачи на стол.
Мятно-шоколадное печенье
- 50 листиков мяты
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 100 г масла
- 150 г муки
- 100 г горького шоколада
- Мяту взбить в блендере вместе с сахаром. Добавить яйцо и перемешать.
- Добавить нарезанное сливочное масло, перемешать ложкой. Затем всыпать муку в два приема, каждый раз хорошо перемешивая.
- Добавить нарезанный небольшими кусочками шоколад, перемешать. Поставить тесто в холодильник минимум на полчаса.
- Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой. Набирать по столовой ложке теста и формировать шарики. Выложить кусочки теста на противень, оставляя по 3-4 см расстояния между ними.
- Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать, пока края печенья на зарумянятся, около 15 минут. Перед подачей остудить.
Кофе по-ирландски
- 40 мл ирландского виски
- 50 мл сливок
- 100 мл свежесваренного крепкого кофе
- 1 ч. л. тростникового сахара
- Согреть бокал для кофе. Налить в него виски, добавить сахар, горячий кофе и перемешать до полного растворения сахара.
- Затем налить сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивать.
- Сверху присыпать кофе по-ирландски какао и корицей.