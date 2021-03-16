Найдена взаимосвязь между здоровьем человека и месяцем его рождения

По словам специалистов, лучше всего себя чувствуют люди, которые появились на свет в летний период. Это объясняется тем, что летом у людей больше возможности получить витамин D, обеспечивающий защиту организма от всевозможных болезней. Однако, по мнению ученых, зимние именинники – самые целеустремленные.

Рожденные зимой больше других подвержены недугам, кроме того, у таких людей выше вероятность развития психических расстройств и нарушений центральной нервной системы. У тех же, чей день рождения приходится на весенние месяцы, часто наблюдается астма и аллергия. А среди людей, которые родились осенью, нередко встречаются долгожители. Связано это с периодом солнечных дней и обилием полезной пищи, которую может употребить мать во время вынашивания.