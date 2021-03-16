«Буду любить тебя всегда»: красавица-вдова тоскует по Хворостовскому спустя годы после его смерти
Пошел четвертый год, как не стало известного оперного артиста, пишет eg.ru.
Пошел четвертый год, как не стало известного оперного артиста, пишет eg.ru.
Дмитрий Хворостовский считался самым известным баритоном на мировой оперной сцене. Своим потрясающим голосом он снискал любовь и популярность среди взыскательной публики. А его сбивающая с ног харизма обеспечила артисту любовь прекрасной половины фанатов классической музыки.
Впрочем, сам артист давно отдал сердце одной женщине. С оперной певицей, сопрано Флоранс Илли он прожил много лет. Пара воспитала двоих детей: сына Максима и дочь Нину. Сейчас им по 17 и 13 лет соответственно.
Интересно, что, согласно завещанию, артиста кремировали, и его прах разделили на две части. Одну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторую доставили на родину артиста в Красноярск.
Пошел четвертый год, как не стало Дмитрия Хворостовского. Однако его вдова Флоранс никак не может свыкнуться с потерей. Часто на своей официальной страничке в социальной сети Инстаграм она публикует фотографии и видео, на которых запечатлен Дмитрий Хворостовский. Ради любви Флоранс пожертвовала своей профессиональной карьерой. Она максимально отошла на второй план, став помощницей мужа и матерью его детей. Женщина обеспечила Дмитрию Хворостовскому надежный тыл и уверенность, дав то, чего он так и не смог получить в первом браке с артисткой кордебалета Светланой Ивановой. «Буду любить тебя всегда», «Король оперы... Мой король», «Покойся с миром, моя любовь...» - пишет вдова Дмитрия Хворостовского.
После смерти артиста Флоранс очень тоскует по любимому, но тем не менее она не впала в депрессию. Она сосредоточилась на воспитании детей, а еще регулярно общается с отпрысками супруга от первого брака, с его престарелыми родителями. Флоранс часто путешествует, выходит в свет, общается с коллегами покойного мужа.
Недавно ей исполнилось 50 лет. Но кто даст?! Флоранс тщательно следит за собой, ее считают красавицей. Вдова Хворостовского действительно может похвастаться великолепной фигурой, длинными кудрявыми темными волосами, эффектными нарядами, подчеркивающими ее красоту.