«Буду любить тебя всегда»: красавица-вдова тоскует по Хворостовскому спустя годы после его смерти

Дмитрий Хворостовский считался самым известным баритоном на мировой оперной сцене. Своим потрясающим голосом он снискал любовь и популярность среди взыскательной публики. А его сбивающая с ног харизма обеспечила артисту любовь прекрасной половины фанатов классической музыки.

Впрочем, сам артист давно отдал сердце одной женщине. С оперной певицей, сопрано Флоранс Илли он прожил много лет. Пара воспитала двоих детей: сына Максима и дочь Нину. Сейчас им по 17 и 13 лет соответственно.

Интересно, что, согласно завещанию, артиста кремировали, и его прах разделили на две части. Одну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторую доставили на родину артиста в Красноярск.

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс на открытии памятника на Новодевичьем кладбище

Пошел четвертый год, как не стало Дмитрия Хворостовского. Однако его вдова Флоранс никак не может свыкнуться с потерей. Часто на своей официальной страничке в социальной сети Инстаграм она публикует фотографии и видео, на которых запечатлен Дмитрий Хворостовский. Ради любви Флоранс пожертвовала своей профессиональной карьерой. Она максимально отошла на второй план, став помощницей мужа и матерью его детей. Женщина обеспечила Дмитрию Хворостовскому надежный тыл и уверенность, дав то, чего он так и не смог получить в первом браке с артисткой кордебалета Светланой Ивановой. «Буду любить тебя всегда», «Король оперы... Мой король», «Покойся с миром, моя любовь...» - пишет вдова Дмитрия Хворостовского.

После смерти артиста Флоранс очень тоскует по любимому, но тем не менее она не впала в депрессию. Она сосредоточилась на воспитании детей, а еще регулярно общается с отпрысками супруга от первого брака, с его престарелыми родителями. Флоранс часто путешествует, выходит в свет, общается с коллегами покойного мужа.