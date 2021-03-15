Служебный роман ⟩ Какие знаки Зодиака заводят отношения с коллегами?

Астрологи считают, что искать любовь на рабочем месте способны далеко не все.

Близнецы

Общительные по своей природе и открытые для окружающих, Близнецы редко видят грань, которая отделяет личное от рабочего. Намерено они не ищут приключений, но легко увлекаются и могут опомниться, когда все зайдет слишком далеко. Они любят испытывать яркие чувства и эмоции, поэтому редко отказывают себе в этом удовольствии, не думая о последствиях.

Овен

Овнов отличает страстность, импульсивность и решимость. Они могут решиться на роман с коллегой, просто поддавшись сиюминутному увлечению. Однако на их работе это дурно сказывается — Овны становятся безалаберными и могут пренебрегать своими обязанностями. Оказавшись во власти эмоций, они могут даже накричать на свою пассию на работе. Не остановит их и вышестоящее положение партнера.

Весы

Люди этого знака легко привязываются к человеку, даже если между ними изначально были только рабочие отношения. Роман с коллегой для Весов выглядит особенно соблазнительно, как бы подогревая интерес тем, что относится к области запретного. На работе это не сказывается, но если отношения закончатся, последствия могут быть негативными.

Телец

В отличие от других знаков, Телец обладает высоким уровнем самодисциплины. Но что касается области чувств, тут он не может с собой ничего поделать — если понравится коллега, будет добиваться внимания. Иногда к роману может привести легкий и ни к чему не обязывающий флирт, если Телец не удержится от желания покрасоваться. Но работе это, как правило, не мешает. Если, конечно, влюбленный не потеряет голову и не наговорит своей пассии резких слов прямо на рабочем месте.

Водолей