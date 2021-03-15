Письмо читательницы: с мужчиной был месяц переписки. Но поговорили по телефону и от встречи сразу отказалась

«Голос человека - это очень важно. По голосу можно многое понять. Уровень интеллекта, образование, характер, темперамент, образ жизни... Да почти полный портрет человека можно нарисовать, только поговорив с ним по телефону. Писать на сайте знакомств он может, что угодно. И умно, и красиво. А бывает, поговоришь пять минут, и впечатление совсем другое.

Для себя давно поняла, что если мне не понравился голос мужчины, то это все. Можно даже не пытаться идти на встречу, это точно не мой человек. Несколько раз шла наперекор внутреннему чувству и выбиралась таки на свидание. Всегда потом жалела - слух не обманешь. Не то чтобы женщины любили ушами, как принято говорить. Мы чувствуем ушами, вот.

Затягивать переписку надолго тоже нет смысла. Услышать надо. Был случай у меня такой. Переписывались с мужчиной долго, чуть ли не месяц. Уже знали друг о друге все. Писали практически нон-стоп с утра до ночи и были в курсе каждого момента жизни. Кто что готовит и ест, кто что смотрит, кто где едет. Мне казалось, что этот человек мне уже как брат.

Наконец договорились встретиться. Почему-то не созвонились заранее, а он позвонил мне, уже когда собрался выезжать. Я услышала его голос и... Онемела сама практически. Мало того, что голос был какой-то старческий, дребезжащий и даже визгливый. Сама манера разговора была ужасной.

Мужчина говорил дергано, с какими-то глупыми шуточками и подхихикиваниями. То ли нервничал так. Но, вообще-то, он взрослый мужчина, а не мальчик 17 лет. Я сделала вывод, что у человека какие-то комплексы глубокие и проблемы с общением. Поняла, что незачем мне идти на встречу. Так прямо и сказала, что передумала встречаться.

Неудобно было, конечно. Вроде так плотно общались и долго. Ну а что я могла поделать. Ясно же было, что с этим человеком ничего у меня не получится.

Он потом написал мне и спросил, в чем дело. Я ответила, что мне не понравился его голос и то, как он разговаривает. Ну а что, сказала как есть. Глупо, конечно, столько переписываться и такой результат. Раньше надо было по телефону поговорить.

Было еще несколько случаев, когда тоже пишет человек вроде нормально. А потом звонит - и все, такое разочарование. Неприятный голос, грубая речь, какие-то приколы уровня третьего класса коррекционной школы. Ну и куда идти с таким человеком и зачем. Сразу говоришь, что нет, извините, встречаться не будем. Обижались. Но лучше по телефону обидеть, чем прийти на свидание и там сидеть и ужасаться.

У мужчин тоже есть этот индикатор - наш голос. Не раз слышала рассказы, что вот переписывались, вроде все хорошо, а поговорили по телефону и голос у нее такой неприятный оказался. И все, никуда идти уже неохота. Понятно, что на всех не угодишь и всем мил не будешь. Но над голосом и манерой речи можно и нужно работать.

Я еще в юности записывала свои разговоры с парнями на домашний телефон с автоответчиком. Потом слушала и делала выводы. Вот тут засмеялась слишком громко, тут сказала невнятно, тут слово-паразит проскользнуло... Полезно очень следить за речью. Сейчас вообще без проблем тренируйся - на каждом телефоне запись разговора есть.

А ведь можно влюбиться в человека по голосу. Но даже если не так глобально, то симпатию вызвать по телефону - уже неплохо. Уже большой плюс».