Неверные по гороскопу: названы шесть обреченных на измены зодиакальных пар

Эти двое мгновенно влюбляются и, кажется, идеально дополняют друг друга. Покорные Тельцы чувствуют себя отлично, но их доминантные партнеры не очень надежны. Просто у Овнов свое отношение к понятию «преданность», и они не принимают моногамию. По этой причине разочарованные Тельцы рано или поздно решают разорвать союз.
Весы и Близнецы тоже притягивают друг друга, как магниты. Но позже основательные Весы понимают, что за внешней непосредственностью и легким характером их возлюбленного скрывается банальная ветреность. Неготовность Близнецов к серьезным отношениям сводит на нет все попытки партнера сохранить и укрепить их пару.
Совершенно непохожие друг на друга знаки, но очень притягательные — связь зарождается быстро, и некоторое время Рак и Козерог могут быть очень счастливы. Но позже чувственному Раку начинает не хватать свежих эмоций и удовольствий — он начинает искать их в объятиях новых партнеров. К сожалению, романтические амбиции последних Козерогам просто не по зубам.
Эти два огненных знака невероятно обаятельны. Но требовательным Львам зачастую не достает внимания со стороны партнера. Вечная занятость Стрельца заставляет возлюбленного постоянно ревновать, что приводит к ссорам. Постепенно партнеры отдаляются и начинают задумываться о новых, более комфортных отношениях.
И Скорпионы, и Рыбы — настоящие ходоки, причем умелые. В течение долгого времени они могут оставаться вместе, хотя у каждого вполне вероятно наличие любовников. Некоторые такие пары, даже зная о связях друг друга на стороне, продолжают делать вид, что в их семье все в порядке.
Экспрессивные и спонтанные Водолеи невозможно привлекательны для Дев. Но, к сожалению, те же качества, что очаровывают в начале отношений, могут привести и к разрыву. Спокойной совместной жизни у этих двоих точно не будет. Скорее всего, пишет Femmie.ru, учащающиеся конфликты и непонимание вскоре уничтожат чувства, и каждый пойдет своей дорогой с более подходящим спутником.