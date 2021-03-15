Великий пост в 2021 году: календарь питания по дням

В 2021 году нас ожидает 48 дней поста, в которые действует три важных церковных запрета. Один из них касается еды. В любой из дней поста необходимо строго избегать следующих продуктов: молока и молочных изделий любого типа, яиц, мяса, кондитерских изделий, белого хлеба, сливочного масла, алкоголя. Сюда также стоит отнести рыбу, но в некоторые дни ее есть можно.

Полный отказ от еды

Таких дней за весь Великий пост будет всего лишь два — первый и предпоследний, 15 марта и 30 апреля. В эти дни священнослужители и монахи не едят и пьют только воду и чай без сахара. Что касается обычных людей, то многие могут сделать послабления, поскольку целый день без пищи прожить достаточно сложно. Вообще, полный отказ от пищи самостоятельно принимать нельзя. Нужно получить наставление священника.

Сухоядение

Сухоядение — это когда можно есть лишь холодную пищу без масла. Нельзя пить горячий чай, компоты и кофе, добавлять в еду растительное масло. Можно вкушать пищу растительного происхождения без термической обработки. Это могут быть свежие, сушеные или замоченные фрукты и овощи, орехи.

Сухоядение устанавливается в основном по понедельникам, средам и пятницам, но бывают добавочные дни и исключения. Вот полный список дней сухоядения в Великий пост в 2021 году:

с 16 по 18 марта, 22, 24, 26, 29, 31 марта;

2, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29 апреля;

1 мая.

Горячая пища без масла

В такие дни можно есть все то, что было указано в пункте про сухоядение, но такую пищу уже можно готовить на огне. Единственное, что запрещается по-прежнему строго, — это использование растительного масла. В эти дни можно уже готовить супы, каши, грибы. Можно варить, тушить еду. В Великий пост 2021 году такими будут следующие дни:

19, 23, 25, 30 марта;

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 апреля.

Дни горячей пищи с маслом

Речь идет о выходных — субботах и воскресеньях. В такие дни можно добавлять в еду масло. Разрешено во время еды выпить немного натурального вина. Вот дни, когда актуальны такие правила:

20, 21, 27, 28 марта;

3, 4, 7, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля.

7 апреля — Благовещение. Это двунадесятый праздник, в который можно есть не только приготовленную на огне еду с маслом, но также и рыбу. Вино не разрешено.

24 апреля — Лазарева суббота. Помимо горячей пищи можно есть рыбную икру.