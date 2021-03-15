Какие привычки разрушают здоровье

Другая вредная привычка - чаепитие после еды. Чай мешает усвоению некоторых питательных веществ и минералов. А у людей, склонных к анемии, чай и вовсе может снизить усвоение железа на 87%. Вдобавок к этому, у напитка низкий уровень pH, что плохо сказывается на процессе переваривания белков и жиров.