Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка

Новость о прибавлении в звездном семейство стала настоящим шоком для ее поклонников. «В ожидании!» — поделилась новостью с подписчиками 41-летняя артистка, показав себя в положении. Судя по размеру живота Альбины, появление малыша на свет не за горами.

Напомним, сегодня Меладзе и Джанабаева воспитывают двоих сыновей — 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. Пока супруги, узаконившие отношения в 2014-ом, не озвучивают пол будущего ребенка. Для артистки это первый брак, для Валерия — второй, также у него три дочери от экс-супруги Ирины Малухиной.