Ученые из Германии обнаружили напитки, которые подавляют коронавирус

Ученые утверждают, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают противовирусным эффектом. Из статьи следует, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80 процентов, пишет «Фонтанка», со ссылкой на РИА Новости.