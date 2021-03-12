Сб, 13.03.2021
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Ученые из Германии обнаружили напитки, которые подавляют коронавирус

Зеленый чай. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Натуральные соки и зеленый чай помогут организму защититься от коронавируса, заявили исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии.

Ученые утверждают, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают противовирусным эффектом. Из статьи следует, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80 процентов, пишет «Фонтанка», со ссылкой на РИА Новости. 

По мнению исследователей, соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.

Данное исследование должно оценить научное сообщество.


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