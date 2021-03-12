Неожиданно! Марина Зудина призналась, что была увлечена сыном Олега Табакова

Сегодня Марина называет себя Золушкой, которой удалось встретить принца в лице Олега Павловича. А ведь Табаков понравился Зудиной далеко не с первого взгляда.

«Это судьба, видимо, существуют какие-то законы, которые нам пока не ведомы, — поделилась 55-летняя актриса на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Не всегда люди соединяются сами, иногда этому способствует какая-то сила. Да, думаю, это тот случай, и Господь сделал мне такой подарок. Причем поначалу я не была влюблена в Олега Павловича, как другие девочки. Вот Антоном Табаковым после фильма «Тимур и его команда», признаться, была увлечена».

Более 20 лет Табаков и Зудина прожили в законном браке, воспитали двоих детей — дочь Марию и сына Павла, который пошел по стопам звездных родителей, став актером. А ведь поначалу Олег Павлович не решался на рождение наследников в браке с Мариной, считая себя уже немолодым.

«У Олега Павловича были сомнения насчет рождения наших общих детей. Говорил, что будет старый. Но родился Павлик, а спустя 11 лет появилась на свет Маша. Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребенка», — вспомнила актриса.



