Асмус рассказала об обиженном на нее Харламове

Также Асмус сказала, что хотела бы родить еще детей. По словам актрисы, в подростковом возрасте она думала, что не заведет больше одного ребенка, так как росла в многодетной семье. «Сейчас дочь для меня - главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше! А там - как Бог даст», — порассуждала она. Говоря о выборе имен для детей, звезда отметила, что не любит «модные сейчас необычные имена» и предпочитает «обычные русские».