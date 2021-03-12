Асмус рассказала об обиженном на нее Харламове

«Он очень обижен на меня», — призналась артистка, сопроводив текст эмоджи в виде разбитого сердца.
Также Асмус сказала, что хотела бы родить еще детей. По словам актрисы, в подростковом возрасте она думала, что не заведет больше одного ребенка, так как росла в многодетной семье. «Сейчас дочь для меня - главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше! А там - как Бог даст», — порассуждала она. Говоря о выборе имен для детей, звезда отметила, что не любит «модные сейчас необычные имена» и предпочитает «обычные русские».
Асмус затронула и подробности развода с Харламовым. «Чужая семья — потемки 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива», — ответила комментаторам актриса. Она также отметила, что впервые подавала на развод с юмористом задолго до участия в скандальной киноленте «Текст», где она снялась в откровенной сцене.