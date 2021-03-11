Ученый призвал отказаться от аромасвечей: они вызывают рак

Профессор Алистер Льюис из Йоркского университета провел исследование, в котором изучил, как взаимодействует лимонен, использующийся при изготовлении освежителей и чистящих средств, с озоном. Выяснилось, что в результате реакции образуется формальдегид – соединение, провоцирующее развитие рака.

Кроме того, формальдегид нередко вызывает головные боли, проблемы с нервной системой и дыхательными путями. Льюис уверяет, что в ароматических свечах количество этого вещества в сто раз больше, чем предполагалось ранее. Ученый также считает, что кондиционеры не обеспечивают в помещениях необходимого объема воздуха, увеличивая таким образом эффект лимонена.

Льюис посоветовал регулярно проветривать помещения, а также разместить в них побольше комнатных растений. Эти рекомендации помогут снизить вредное воздействие аромасвечей, подчеркнул специалист.

Ранее на ароматические свечи стали жаловаться больные коронавирусом. В Сети советуют тем, кто купил свечи, сначала вылечиться от COVID-19, поскольку отсутствие запаха и болезнь взаимосвязаны.



