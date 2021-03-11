Елена Малышева: «Маска от вируса не защитит»

«Сегодня все праздники стали тихими, большие сборища выглядят нелепо. Вот и мы решили большого праздника не проводить. Хотя в этот день у нас двойной праздник: это и мой день рождения, и день рождения моего брата, мы с ним двойняшки. Если будем в Москве, то соберемся все вместе. А семья у нас большая.

У моей мамы трое детей, шестеро внуков и семь правнуков. У всех внуков теперь жены или мужья. Так что даже семейная компания в нашем случае - это суперпраздник. Мама и все ее дети, с симптомами или без симптомов, перенесли коронавирусную инфекцию и имеют антитела. Определенная безопасность всем обеспечена», - говорит Малышева.

- 60… Величие и масштаб даты вас впечатляют?

- Отвечу вам словами моего любимого поэта Владимира Маяковского: «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою - ведь мы свои же люди, - пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». С социализмом, конечно, уже не получится, но суть ясна. Я не делаю фетиша из цифр. Просто люблю жизнь.

«Спасибо мужу за мою судьбу»

- Вы с супругом вместе уже почти 34 года. Говорят, что с годами самая пламенная любовь уходит и семью скрепляют взаимное уважение, ответственность. Это так?

- Про моего мужа можно сказать одним словом: мужчина. Немногословный, независтливый, профессионал в своем деле, фундаментально надежный человек. Я всегда говорю своему мужу, что своей судьбой я обязана именно ему. Ему я обязана и фамилией, и брендом «Елена Малышева», потому что моя девичья фамилия - Шабунина. Он всегда смеется в ответ, что я, как подснежник, проросла бы и через асфальт. Но это неправда. Только близкие люди могут дать тебе прекрасную судьбу. Или отнять ее у тебя. Поэтому спасибо моему мужу за мою судьбу.

- Вы когда-нибудь ссорились по-настоящему?

- В любой семье бывает всякое, потому что жизнь длинная. Для меня муж - мой самый близкий человек на свете.

- Счастливой семейной жизни можно научиться?

- Самому главному меня научила моя мама. Формула простая: близкие люди могут обижаться друг на друга, но они обязательно должны понять и простить. Понять и простить - это самое главное умение.

- В прошлом году вы в третий раз стали бабушкой. Бабушки и дедушки нередко рассказывают, что внуки вызывают у них иные чувства, чем собственные дети, что это особенная радость. У вас так же?

- Я не отношусь к людям, которые делят свои чувства на иные и прочие. Я просто очень люблю своих детей и внуков. Мне кажется, любовь не имеет каких-то особых оттенков. Она или есть, или нет.