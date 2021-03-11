ОДОБРИТ ЛИ ПУТИН? ⟩ В Сети появилось сексуальнейшее фото Кабаевой

Мода на корсеты возвращается. За последнее время успели «зашнуроваться» Юлия Михалкова, Ольга Бузова и прочие российские знаменитости. Неожиданно в тренд попала и бывшая гимнастка Алина Кабаева, архивное фото которой обнаружилось в Сети.

На нем она предстала в модном корсете, который подчеркнул тонкую талию Алины. Фото было сделано несколько лет назад. Обтягивающее платье, изюминкой которого стало декольте и корсет, зрительно вытянул фигуру звезды и придал облику сексуальности. Завершили образ золотая сумочка и серьги с изумрудами, что добавило Кабаевой «королевского» имиджа.