На эстонскую модель Диану Хапрову совершено жуткое нападение: море крови, множество гематом на теле, трещина в плече

О случившемся Хапрова написала в Instagram. Она опубликовала восхитительный снимок, где позирует в нижнем белье, а ее роскошная грудь просто приковывает к себе внимание. «Почему в трусах? Чтобы привлечь ваше внимание, мои дорогие. Вчера вечером во время прогулки с собакой на меня напала неадекватная быдло-баба-мужик, проломила голову и била палкой дальше, пока я лежала на земле. Спасибо мужчине, который в буквальном смысле слова снял ее с меня. Оказалось, она знает, кто я, и хотела испортить мою внешность. В больнице мне нложили шесть швов на голову, у меня масса гематом, трещина в плече и сотрясение мозга. В итоге я поехала на машине «скорой», а она в тюрьму.