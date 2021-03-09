Овчарок Джо Байдена «уволили» из Белого дома

Как передает телеканал CNN, овчарка по кличке Мейджор (Майор) укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. О состоянии пострадавшего неизвестно, однако инцидент был столь серьезным, что собак перевезли в Уилмингтон, где они и находятся по сей день.

Телеканал отмечает, что Майору три года, для него нередко беспокойное поведение. Старшей собаке по кличке Чемп уже примерно 13 лет, в связи с чем она не так активна. Обе овчарки переехали в Белый дом менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

Майор, взятый из приюта для животных Джо Байденом и его женой Джилл в ноябре 2018 года, стал первой собакой из приюта, которая поселилась в Белом доме.

Майор на фоне Монумента Вашингтону у Белого дома. ФОТО: WHITE HOUSE/

В интервью в прошлом месяце первая леди Джилл Байден выразила обеспокоенность по поводу переезда собак в их новый дом в Вашингтоне. «Им приходится пользоваться лифтом, к которому они не привыкли, и им приходится выходить на южную лужайку, где за ними наблюдает множество людей. Это беспокоит, и я хочу, чтобы они наконец успокоились и привыкли», – рассказала она в интервью телеканалу NBC.

История собак в Белом доме почти также стара, как сам институт президентства. Так, любимой породой Джорджа Вашингтона были фоксхаунды. За всю жизнь у негобыло около 30 собак. У Рональда Рейгана было 7 собак. Сменивший его в Белом доме Джордж Буш-старший привез туда спрингер-спаниеля Милли. Супруга президента Барбара написала биографическую книгу о жизни в Белом доме от лица Милли. «Книга Милли» стала бестселлером. Лабрадор Бадди Клинтон прославился войнами с котом президента.У шотландского терьера Барни Буша-младшего был собственный веб-сайт. У Барака Обамы проживали две собаки гипоаллергенной португальской водяной породы, Бо и Санни. Из-за аллергии дочери Обамы они не могли взять собаку из приюта. У Дональда Трампа домашнего животного в Белом доме не было.



