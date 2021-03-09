ВИДЕО ⟩ Известный стриптизер Марко скучает по гламуру: «Эстонские женщины стали слишком мужеподобными»

Композицию Oh Naised («О женщины») Марко написал совсем недавно, и решил приурочить ее к Международному женскому дню. В эфире передачи исполнение начинается с 2:00 минуты.





После выступления в прямом эфире Марко побеседовал с ведущими о мужском стриптизе и о современных эстонских женщинах. В ходе передачи Марко даже показал несколько базовых движений мужского стриптиза, чтобы телезрители мужского пола смогли порадовать своих любимых на праздник или в будущем разнообразить романтический вечер.

«Марко, чтобы ты хотел сказать эстонским женщинам, по случаю сегодняшнего праздника?» – поинтересовалась одна из ведущих.

«Последнее время женщины стали немного... Как правило, если раньше об эстонских женщинах говорилось, что они слишком мягкие, то сейчас, они скорее стали слишком мужеподобными. Они непрестанно хотят что-то доказывать и проявлять себя. Так оно и есть на самом деле. Поэтому, хотелось бы видеть хоть немного женственности. Этого могло бы быть больше», – говорит Марко, отметив, что у ведущих, напротив, женственность присутствует.

«Что же касается внешнего вида, – делится Марко. – Вся эта одежда и кроссовки... Хотелось бы, чтобы гламур вернулся! Но, к сожалению, все это пропадает», – грустно подытожил Тасане.



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