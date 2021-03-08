Пн, 8.03.2021
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Эстонская исполнительница Лора Фебруари приготовила фантастический подарок женщинам на 8 Марта

Лора Фебруари ФОТО: личный архив

8 Марта не только мужчины поздравляют женщин, но и женщины дарят подарки друг другу. Эстонская певица, дизайнер и художник Лора Фебруари дарит всем женщинам свою новую псеню.

Многие знают Лору Фебруари как художника, дизайнера, флориста. Но недавно она повернулась к нам ещё одной, довольно-таки неожиданной стороной - как автор и исполнитель собственных песен.

В декабре вышел ее первый сингл - «Новогодняя», ко Дню святого Валентина появилась песня «Поговори», а сегодня очередная премьера!

Встречаем хит «Танцуй со мной»! «Слова в этой песне, как и в двух предыдущих, мои, а музыку мы написали в соавторстве  с замечательным музыкантом, композитором и аранжировщиком Валентином Жуком. Весной нам особенно хочется ярких чувств,  влюбленности, романтических историй, так давайте окунемся в них! - говорит Лора. - Эта песня рассказывает про танец жизни, танец любви. Я желаю, чтобы этот танец был у вас долгим и непременно счастливым».

За видеоролик отдельная благодарность Валерии Жук.

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