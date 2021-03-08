Эстонская исполнительница Лора Фебруари приготовила фантастический подарок женщинам на 8 Марта

Многие знают Лору Фебруари как художника, дизайнера, флориста. Но недавно она повернулась к нам ещё одной, довольно-таки неожиданной стороной - как автор и исполнитель собственных песен.

Встречаем хит «Танцуй со мной»! «Слова в этой песне, как и в двух предыдущих, мои, а музыку мы написали в соавторстве с замечательным музыкантом, композитором и аранжировщиком Валентином Жуком. Весной нам особенно хочется ярких чувств, влюбленности, романтических историй, так давайте окунемся в них! - говорит Лора. - Эта песня рассказывает про танец жизни, танец любви. Я желаю, чтобы этот танец был у вас долгим и непременно счастливым».