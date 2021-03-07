Шеф-повара в бешенстве: 11 главных ошибок, которые вы совершаете, разогревая еду в микроволновке

1. Разная еда на одной тарелке

Греть разную еду на одной тарелке — плохая идея. Что-то станет слишком горячим, а что-то, наоборот, прогреется недостаточно хорошо. Специалисты советуют разогревать блюда по отдельности, пишет Life.ru.

2. Неравномерный нагрев

Микроволны иногда могут неравномерно прогревать пищу. Особенно часто это происходит с замороженными продуктами. Чтобы не осталось холодных участков, попробуйте остановить процесс и, прежде чем продолжить, перемешать или перевернуть еду.

3. Вода в стеклянном стакане

Чтобы вода закипела, она должна контактировать с неровной поверхностью. Гладкие стенки стеклянного стакана не дают образовываться пузырькам. Поэтому, достав его из печки, можно стать жертвой эффекта "внезапного закипания" воды от обычной встряски и получить ожог кожи.

4. Вредная упаковка

Эксперты не рекомендуют разогревать пищу в упаковке, в которой продукты продаются в магазине. При повышении температуры химические вещества, содержащиеся в пластике, могут оказать вредное воздействие на еду. То же самое относится к контейнерам для хранения из пенополистирола. Лучше предпочесть специальную посуду, предназначенную для использования в микроволновках.

5. Проверка температуры

Этого никто не делает, но специалисты на полном серьезе советуют проверять температуру разогретой пищи с помощью термометра. По их мнению, она должна составлять не менее 74 градусов.

6. Пустая микроволновка

Некоторые пользователи, прежде чем поместить в микроволновку еду, предварительно включают ее, чтобы "прогреть". В отличие от обычной печки, ее СВЧ-аналог не требует такой подготовки. Более того, если держать пустую микроволновку включенной достаточно долго, это может привести к ее повреждению и даже пожару.

7. Горячий перец

Если вы решили отведать горячего стручкового перца, хорошенько подумайте, прежде чем готовить его в микроволновке. При повышении температуры он начинает выделять пар, содержащий капсаицин — жгучее вещество, которое может вызвать ожог слизистых оболочек. Но этого не произойдет, если перец готовить в духовке.

8. Контроль

Не стоит на 100% доверять микроволновке процесс подогрева пищи. Некоторые продукты, такие как соусы, масла или попкорн, имеют обыкновение бурлить или лопаться при резком повышении температуры. Лучше понаблюдать, как они греются, чтобы иметь возможность сразу выключить печку при необходимости.

9. Замороженные ягоды

Размораживать ягоды в микроволновке — не самая хорошая идея. В итоге вы просто получите разноцветное месиво. Если у вас нет времени на оттаивание ягод при комнатной температуре, лучше поместите их в пластиковый контейнер, а его — в тарелку с горячей водой.

10. Вареные яйца

Попытка сварить яйца в микроволновке может привести к тому, что они просто взорвутся. Попробуйте применить хитрость: сделайте в скорлупе каждого яйца небольшое отверстие, поместите их в чашу с горячей водой, а ее — в СВЧ-печь. Готовьте три-четыре минуты при 50%-ной мощности.

11. Перегретое масло