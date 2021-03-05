Чего хотят женщины: пользовательницы эстонского Facebook назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Каждый год наши мужчины ломают голову в поисках подарка на 8 Марта. И большинство ограничиваются цветами и конфетами. Это классика, и женщины охотно принимают эти подарки. Далее список желанных подарков выглядит так: духи, дорогая косметика, новый мобильный, романтический ужин в ресторане, ювелирные украшения или просто деньги.

Бутылка игристого или вина тоже не нравится нашим женщинам. «8 Марта - весенний и женский праздник, хочется получить в подарок что-то нежное, доказывающее внимание мужчины к тебе, а бутылка - это не демонстрация любви», - уверена 40-летняя Наталья.

Женщины единогласно выступают против сюрпризов, объясняя, что если сюрприз заранее обговорен хотя бы намеками, тогда он имеет место. Но подарок-сюрприз без предварительного обсуждения может оказаться ненужным, не подходящим по стилю или просто не понравившемся женщине. Самые частые ошибки, об этом рассказали продавцы ювелирных магазинов, совершают мужчины, покупая кулончик, кольцо или сережки. «После 8 Марта некоторые молодые девушки и женщины постарше приходят к нам и просят поменять изделие или вернуть деньги. Но чека, как правило, нет, да и не все магазины идут на обмен ювелирки или соглашаются на возврат денег, - замечает продавец-консультант одного из ювелирных магазинов в таллиннском торговом центре. - Я советую всем мужчинам: если у вас в голове родилась мысль о подарке-украшении, придите вместе со своей любимой к нам, и пусть она сделает выбор. Купить вы можете и после».

Полное неприятие вызвали предметы бытовой техники и особенно кастрюли или сковородки. «Я как-то говорила, что нам нужна новая сковородка, - вспоминает хозяйственная Марина. - Но руки не доходили купить ее. И вот муж на 8 Марта преподнес мне набор сковородок в коробке, перевязанной бантиком. Я так расстроилась, что даже подумала о разводе. Это же не мне подарок, это для семьи. И муж, и дети будет есть еду, приготовленную на этой сковородке».

Женщинам не нравятся, когда мужчины дарят им гели для душа, бомбочки для ванной, сувениры, полотенца, комплекты постельного белья, плюшевые игрушки и прочие безделушки, которые сразу можно выкинуть в помойку.

Не очень одобряются предметы гардероба и обувь, а также нижнее белье. Мужчины не всегда угадывают с размером и с модными предпочтениями. «Каждый год на 8 Марта муж дарит мне лодочки, - смеется Елена, - и его не волнует, сносила ли я предыдущие. У меня уже 12 пар лодочек. Хорошо, что они не все черные».

Пользовательницы соцсети отметили, что подарок должен быть персонализированным, то есть только для этой конкретной дамы, а не то, что дарят всем. И некоторые, кстати, назвали безликим подарком цветы.

Но что интересно: от мужчины, с которым у женщины нет близких отношений, к примеру, они просто дружат или он только начинает выказывать свою симпатию, представительницы слабого пола готовы принять любой подарок. «Это всегда цветы, которые в данной ситуации символизируют уважение, дань традиции, желание как-то отметиться в моей жизни. И это приятно», - считает 30-летняя Анна.



