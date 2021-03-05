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Керсти Кальюлайд о вакцинации: сейчас чувствую себя хорошо

Kersti Kaljulaid 7. oktoober 2020 ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS/Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала публикацию в Facebook, в которой подтвердила, что сегодня утром она получила первую дозу вакцины от коронавируса.

Она отметила, что в Эстонии уже введено 130 000 доз вакцины, а в ближайшее время вакцинация дойдет и до всех желающих.

Прошу всех - если у вас есть возможность вакцинироваться, используйте ее. Только так возможно победить вирус и максимально быстро вернуться к привычному укладу жизни,

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- написала она.

Она подчеркнула важность вакцинации:

Вакцинируясь мы защищаем не только самих себя, но и тех, кто по каким-то причинам не может вакцинироваться, например, наши дети, которым не проводят эту процедуру. Таким образом мы все вместе помогаем предприятиям выжить, а нашим семьям получать доход. Должен быть общий вклад.

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Президент получила дозу вакцины AstraZeneca, но отмечает, что не важно, какую именно вакцину вы получите, потому что они все безопасны.

Сейчас я чувствую себя хорошо и благодарю медицинских работников, которые провели вакцинирование.

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Täna varahommikul sain Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kätte oma kroonviiruse vastase vaktsiini. Praeguseks on Eestis...

Posted by Kersti Kaljulaid on Neljapäev, 4. märts 2021
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