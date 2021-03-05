Керсти Кальюлайд о вакцинации: сейчас чувствую себя хорошо

Вакцинируясь мы защищаем не только самих себя, но и тех, кто по каким-то причинам не может вакцинироваться, например, наши дети, которым не проводят эту процедуру. Таким образом мы все вместе помогаем предприятиям выжить, а нашим семьям получать доход. Должен быть общий вклад.