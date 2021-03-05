Керсти Кальюлайд о вакцинации: сейчас чувствую себя хорошо
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала публикацию в Facebook, в которой подтвердила, что сегодня утром она получила первую дозу вакцины от коронавируса.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала публикацию в Facebook, в которой подтвердила, что сегодня утром она получила первую дозу вакцины от коронавируса.
Она отметила, что в Эстонии уже введено 130 000 доз вакцины, а в ближайшее время вакцинация дойдет и до всех желающих.
- написала она.
Она подчеркнула важность вакцинации:
Президент получила дозу вакцины AstraZeneca, но отмечает, что не важно, какую именно вакцину вы получите, потому что они все безопасны.
Täna varahommikul sain Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kätte oma kroonviiruse vastase vaktsiini. Praeguseks on Eestis...Posted by Kersti Kaljulaid on Neljapäev, 4. märts 2021