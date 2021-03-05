Под горшок: Ани Лорак высмеяли за новый образ

42-летняя эстрадная певица Ани Лорак не так давно анонсировала выход видео на новую песню «Наполовину». По словам артистки, композиция стала первой ее работой в 2021 году и повествует историю несчастной любви, обманутых надежд и разочарований. Впрочем, чему удивляться, ведь самой артистке также пришлось пережить немало подобных эмоций после расставания с супругом.

Ради нового клипа Лорак впервые за много лет решилась на кардинальную смену прически. Поклонники уже давно привыкли к женственному образу певицы, визитной карточкой которой, помимо декольте, являлись длинные густые волосы Ани. В новом видео артистка появилась с короткой стрижкой «под горшок», из-за чего ее лицо визуально округлилось и стало выглядеть излишне массивным…