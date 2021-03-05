Под горшок: Ани Лорак высмеяли за новый образ
Артистка решила немного освежить привычный образ, но что-то явно пошло не так, сообщает eg.ru.
Артистка решила немного освежить привычный образ, но что-то явно пошло не так, сообщает eg.ru.
Ради нового клипа Лорак впервые за много лет решилась на кардинальную смену прически. Поклонники уже давно привыкли к женственному образу певицы, визитной карточкой которой, помимо декольте, являлись длинные густые волосы Ани. В новом видео артистка появилась с короткой стрижкой «под горшок», из-за чего ее лицо визуально округлилось и стало выглядеть излишне массивным…
Напомним, Ани Лорак официально развелась с гражданином Турции Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. По всей видимости, десятилетний брак красавицы распался из-за неверности темпераментного мужа, от которого Лорак родила единственную дочь Софию. Впрочем, ради девятилетней наследницы родители все же сумели сохранить дружеские отношения, хотя их развод определенно нельзя назвать простым.