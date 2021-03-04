Мадам Брошкина: в Сети высмеяли новый образ 71-летней Пугачевой – все дело в нелепой шляпке

На днях Примадонна российской эстрады впервые за долгое время выбралась из своего загородного замка в деревне Грязь. Поводом послужило празднование Дня рождения ее близкого друга - модельера Вячеслава Зайцева. В сопровождении мужа Пугачева появилась на пороге роскошного ресторана. Естественно, все внимание прессы было направленно только к ней. Перед публикой артистка предстала в ярком экстравагантном наряде. Короткое видео появилось на одном из фан-аккаунтах знаменитости.

На Пугачевой были узкие красные брюки и объемный белый жакет с алыми вставками на лацканах. Дополнили образ черные туфли на низком каблуке и оригинальная шляпка с вуалью, выполненная в форме цветка. Завершением яркого образа стала прическа и макияж с акцентом на глазах, пишет портал Clutch.

Как только видео появилось в Сети, поклонники тут же принялись обсуждать новый образ Примадонны. Мнения разделились: многие оценили смелый наряд знаменитости и отметили, что в данном образе Пугачева выглядит очень стильно и молодо. Ровно столько же читателей аккаунта посчитали, что артистка, наоборот, выглядит, как старушка и очень напоминает персонаж ее известной песни Мадам Брошкину. Вероятно, такое мнение сложилось из-за ее оригинальной шляпки с вуалью.​

«Мадам Брошкина!», «Что поделаешь возраст берет свое незнаю мы какими будем,она еще молодец», «Бабуля с сопровождающим», «Какая же очаровательная! С каждым годом все краше и краше! Супер, Алла!», «Даже если старушечка,то ещё ого-го какая! Вы же не знаете,что вас ждёт к этому возрасту, а ведёте себя так, как будто вас возраст обойдёт стороной. И дай нам Бог каждой такого Максима в жизни», «И походка от бедра и осанку держит, но возраст все равно не спрятать за вялой походкой пенсионного возраста», «Мумия», «Смотрю на А. Б и так ее жалко. Ну нет в ней шарма, какой был у Людмилы Марковны Гурченко!!! Гурченко не ходила со свитой, А была Королева!!!! Не хватает Алле изящества. Не дано природой», «Она прекрасна, и очень достойно держится»,- пишут в Сети.