Чт, 4.03.2021
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Супруга Болдуина назвала имя и пол их шестого ребенка. Пятый родился всего полгода назад!

Алек и Хилария Болдуин ФОТО: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Недавно стало известно, что Алек Болдуин в седьмой раз стал отцом. Отметим, что его шестой ребенок родился всего полгода назад, пишет Сегодня.

В своем Instagram-аккаунте супруга актера, Хилария Болдуин, опубликовала фото, а также рассекретила пол и имя малыша.

Мы так любим нашу дочь Люси. Точно так же, как и твои братья и сестры, ты – мечта, которая воплотилась в реальность,

– подписала фото Хилария.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Для нее Люси стала шестым общим ребенком с Алеком Болдуином. Также у актера есть старшая дочь – 25-летняя Айрленд от брака с актрисой Ким Бесингер.

Сын Алека и Хиларии, Эдуардо – их пятый общий ребенок. Мальчик родился 10 сентября прошлого года – всего полгода назад. Поэтому можно сделать вывод, что на этот раз супруги воспользовались услугами суррогатного материнства.


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