Супруга Болдуина назвала имя и пол их шестого ребенка. Пятый родился всего полгода назад!
Недавно стало известно, что Алек Болдуин в седьмой раз стал отцом. Отметим, что его шестой ребенок родился всего полгода назад, пишет Сегодня.
Недавно стало известно, что Алек Болдуин в седьмой раз стал отцом. Отметим, что его шестой ребенок родился всего полгода назад, пишет Сегодня.
В своем Instagram-аккаунте супруга актера, Хилария Болдуин, опубликовала фото, а также рассекретила пол и имя малыша.
Мы так любим нашу дочь Люси. Точно так же, как и твои братья и сестры, ты – мечта, которая воплотилась в реальность,
– подписала фото Хилария.
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Для нее Люси стала шестым общим ребенком с Алеком Болдуином. Также у актера есть старшая дочь – 25-летняя Айрленд от брака с актрисой Ким Бесингер.
Сын Алека и Хиларии, Эдуардо – их пятый общий ребенок. Мальчик родился 10 сентября прошлого года – всего полгода назад. Поэтому можно сделать вывод, что на этот раз супруги воспользовались услугами суррогатного материнства.