Пыталась покончить с собой: жену гулящего футболиста Мамаева нашли без сознания

Супругу футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева Алану обнаружили без сознания в собственной квартире, передает Telegram-канал Baza. Любопытно, что в преддверии попытки наложить на себя руки Алана заблаговременно написала знакомому. Далее брюнетка перестала выходить на связь с друзьями и близкими, после чего и было принято решение взломать дверь ее московской квартиры. Несчастную госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Правда, вскоре Мамаева дала комментарий, который появился уже в другом Telegram-канале. Как пишет Lshot, супруга гулящего футболиста Мамаева сейчас находится не в больнице, а у себя дома.

«У меня все хорошо, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы чтоль?» — оправдывается Мамаева (сохранен стиль оригинала).

По всей видимости, состояние Аланы не было таким уж критическим, а ее общение с администратором одного из пабликов на тему произошедшего могло быть попыткой поднять шумиху и привести в чувство неверного супруга. Не так давно супруга футболиста скрепя сердце все же сумела простить его поход налево.

Напомним, 33-летняя российская модель Алана Мамаева на протяжении нескольких месяцев пыталась поддерживать боевой дух супруга после того, как он угодил в тюрьму. В процессе борьбы за свободу футболиста его вторая половина узнала о похождениях благоверного сразу с несколькими красотками. Выйдя из колонии, Павел Мамаев клятвенно обещал верной жене больше не ходить налево, но на днях Алана узнала о его очередном романе с некой Ирен, которую спортсмен встретил на сборах в Испании.



