Андреева и Бондарчук назвали ребенка простым именем

2 марта в семье режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой случилось пополнение. Артистка подарила мужу сына. Мальчика назвали Иваном. О радостном событии сообщила сама Паулина.

На своей страничке в Инстаграме Андреева опубликовала фотографию, сделанную в черно-белом цвете, на которой запечатлена в темном брючном костюме. Рубашка, несмотря на большой объем, не в состоянии скрыть внушительный живот эффектной актрисы. Очевидно, снимок сделан буквально накануне родов. «Иван Федорович Бондарчук ✨ 02.03.2021г.» — коротко подписала снимок Паулина.

Отметим, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук тщательно скрывали то, что ждут прибавления в семействе. Хотя слухи о беременности актрисы муссировались с тех самых пор, как артистка вышла замуж за режиссера.



