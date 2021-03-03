Adidas и эстонский рэпер Tommy Cash выпустили «самую длинную» в мире обувь.

Обращаясь к 844 тысячам подписчиков в Instagram, артист написал:

Когда я сказал Adidas, что хочу создать самую длинную обувь в мире <…>, они ответили: WTF, Томми. Но вот мы здесь 5 месяцев спустя. 1

Удлиненная модель Superstar, появившаяся в результате сотрудничества музыканта и компании, выглядит, мягко говоря, необычно. А цветовая гамма (один ботинок — белого цвета, другой — черного) усиливает сходство с клоунскими туфлям, пишет Usa.one.

Автограф рэпера вручную выгравирован лазером на пятке, а стельки выполнены в стиле инь-янь, отсылая к черно-белой цветовой гамме обуви.

«Во мне одновременно живут «ангел» и «дьявол»: две противоположности, которые постоянно борются друг с другом. — сказал Кэш, комментируя сотрудничество — Так зачем скрывать одну сторону своей личности, если они могут прекрасно сосуществовать друг с другом».

Эти кроссовки разных цветов. Ведь, в конце концов, они отражают мое настроение, которое меняется каждый день, 1

- добавил артист.

Тем, кто хочет эксклюзивные кроссовки Adidas от TOMM¥ €A$H, лучше поторопиться: поучаствовать в розыгрыше можно лишь до завтрашнего дня, скачав приложение Adidas на телефон, где найдете розыгрыш. 3 марта станут известны имена счастливчиков, которым достанется необычная пара обуви. Знать бы еще, куда в ней ходить.