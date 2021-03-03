Adidas и эстонский рэпер Tommy Cash выпустили «самую длинную» в мире обувь
Adidas и эстонский рэпер Tommy Cash выпустили «самую длинную» в мире обувь.
Adidas и эстонский рэпер Tommy Cash выпустили «самую длинную» в мире обувь.
Обращаясь к 844 тысячам подписчиков в Instagram, артист написал:
Когда я сказал Adidas, что хочу создать самую длинную обувь в мире <…>, они ответили: WTF, Томми. Но вот мы здесь 5 месяцев спустя.
Удлиненная модель Superstar, появившаяся в результате сотрудничества музыканта и компании, выглядит, мягко говоря, необычно. А цветовая гамма (один ботинок — белого цвета, другой — черного) усиливает сходство с клоунскими туфлям, пишет Usa.one.
Автограф рэпера вручную выгравирован лазером на пятке, а стельки выполнены в стиле инь-янь, отсылая к черно-белой цветовой гамме обуви.
«Во мне одновременно живут «ангел» и «дьявол»: две противоположности, которые постоянно борются друг с другом. — сказал Кэш, комментируя сотрудничество — Так зачем скрывать одну сторону своей личности, если они могут прекрасно сосуществовать друг с другом».
Эти кроссовки разных цветов. Ведь, в конце концов, они отражают мое настроение, которое меняется каждый день,
- добавил артист.
Тем, кто хочет эксклюзивные кроссовки Adidas от TOMM¥ €A$H, лучше поторопиться: поучаствовать в розыгрыше можно лишь до завтрашнего дня, скачав приложение Adidas на телефон, где найдете розыгрыш. 3 марта станут известны имена счастливчиков, которым достанется необычная пара обуви. Знать бы еще, куда в ней ходить.
А вам понравилась такая обувь? Оставляйте комментарии.