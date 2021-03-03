Эмили Ратаковски полностью разделась для фото на последних месяцах беременности

Модель не изменила себе и продолжает радовать поклонников новыми фото в своем фирменном стиле. Так, вчера Эмили опубликовала целую серию фотографий, на которых она позирует обнаженной у себя дома в Нью-Йорке.

Эмили пригласила профессионального фотографа Ренелла Медрано, который сотрудничает с GQ, Vogue и другими глянцевыми журналами.

Одну из фотографий Эмили отметила Ирина Шейк.

— прокомментировала модель на английском.

Под высказыванием Ирины тут же разгорелась дискуссия — откровенные снимки Ратаковски, которая находится на последних месяцах беременности, оценили не все.

Ирина, вы серьезно считаете, что это круто — так фотографироваться, в таком положении, на весь Instagram? Я не против женской красоты, но разве это не перебор? 1

Нам не нужно видеть горячих беременных, хватит манипулировать материнством, 1

— написали некоторые пользователи сети.

Но не все были настроены столь сурово — многим новые фото Эмили очень понравились. На фото в ванной модель сравнили с русалкой, а один из подписчиков назвал Ратаковски самой красивой женщиной.

— похвалила фото, сделанные в спальне, актриса Кейт Босуорт.