Эмили Ратаковски полностью разделась для фото на последних месяцах беременности

Pictured: Emily Ratajkowski<br> Mandatory Credit © Sam Payne/Broadimage<br>Exclusive - Emily Ratajkowski - Out and About <P> 11/16/20,Los Angeles, Los Angeles CA, United States of America<br> <P> <B>Broadimage Newswire</B><br> Los Angeles 1+ (310) 301-1027<br> New York 1+ (646) 827-9134<br> sales@broadimage.com<br> http://www.broadimage.com<br> ФОТО: Sam Payne/Broadimage/Sam Payne/Broadimage