Чт, 4.03.2021
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Эмили Ратаковски полностью разделась для фото на последних месяцах беременности

Pictured: Emily Ratajkowski<br> Mandatory Credit © Sam Payne/Broadimage<br>Exclusive - Emily Ratajkowski - Out and About <P> 11/16/20,Los Angeles, Los Angeles CA, United States of America<br> <P> <B>Broadimage Newswire</B><br> Los Angeles 1+ (310) 301-1027<br> New York 1+ (646) 827-9134<br> sales@broadimage.com<br> http://www.broadimage.com<br> ФОТО: Sam Payne/Broadimage/Sam Payne/Broadimage

Если 25-летняя Джиджи Хадид во время беременности предпочла не публиковать свои фото и лишь после родов поделилась с подписчиками снимками, на которых она запечатлена с округлившимся животом, то 29-летняя Эмили Ратаковски подробно документирует месяцы ожидания, пишет Сплетник.

Модель не изменила себе и продолжает радовать поклонников новыми фото в своем фирменном стиле. Так, вчера Эмили опубликовала целую серию фотографий, на которых она позирует обнаженной у себя дома в Нью-Йорке.

Эмили пригласила профессионального фотографа Ренелла Медрано, который сотрудничает с GQ, Vogue и другими глянцевыми журналами.

Одну из фотографий Эмили отметила Ирина Шейк.

Боже, это горячо,

— прокомментировала модель на английском.

Под высказыванием Ирины тут же разгорелась дискуссия — откровенные снимки Ратаковски, которая находится на последних месяцах беременности, оценили не все.

Ирина, вы серьезно считаете, что это круто — так фотографироваться, в таком положении, на весь Instagram? Я не против женской красоты, но разве это не перебор?

Нам не нужно видеть горячих беременных, хватит манипулировать материнством,

— написали некоторые пользователи сети.

Но не все были настроены столь сурово — многим новые фото Эмили очень понравились. На фото в ванной модель сравнили с русалкой, а один из подписчиков назвал Ратаковски самой красивой женщиной.

Это так красиво,

— похвалила фото, сделанные в спальне, актриса Кейт Босуорт.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

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